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Какие дома подключат к горячему водоснабжению первыми в Костанае?
245 жилым домам дадут горячую воду уже завтра. Сделать это стало возможно благодаря опережению графика опрессовки тепловых сетей. Об этом ГКП "КТЭК" сообщили на своей странице в Instagram.
Иллюстративное фото novostivolgograda.ru
Горячая вода появится в 245 домах, подключенных ко 2-му выводу. Запуск горячевого водоснабжения будет производится поэтапно.
В 53 жилых домах горячая вода появится после устранения дефектов, выявленных при гидравлических испытаниях магистральных тепловых сетей.
- 49 жилых домов в районе ул. Мауленова, запитанных от тепломагистралей 12 и 13
- Толстого, 23;
- Толстого, 40;
- Пушкина, 90, 92.
Напомним, в центральной части города опрессовку тепловых сетей начали 11 мая. Планировалось, что возобновят подачу горячей воды 26 мая. Дома, которых нет в списке, приведенном выше, обещают подключить к горячему водоснабжению по графику.
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