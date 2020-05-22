Какие дома подключат к горячему водоснабжению первыми в Костанае?

245 жилым домам дадут горячую воду уже завтра. Сделать это стало возможно благодаря опережению графика опрессовки тепловых сетей. Об этом ГКП "КТЭК" сообщили на своей странице в Instagram.

Иллюстративное фото novostivolgograda.ru

Горячая вода появится в 245 домах, подключенных ко 2-му выводу. Запуск горячевого водоснабжения будет производится поэтапно.

В 53 жилых домах горячая вода появится после устранения дефектов, выявленных при гидравлических испытаниях магистральных тепловых сетей.

49 жилых домов в районе ул. Мауленова, запитанных от тепломагистралей 12 и 13

Толстого, 23;

Толстого, 40;

Пушкина, 90, 92.

Еще 173 жилых дома будут подключены к горячему водоснабжению после выполнения ремонтных работ на теплосетях (ТК 1,06 - 7,03п).

Напомним, в центральной части города опрессовку тепловых сетей начали 11 мая. Планировалось, что возобновят подачу горячей воды 26 мая. Дома, которых нет в списке, приведенном выше, обещают подключить к горячему водоснабжению по графику.