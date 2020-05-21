Руководитель отдела экологического регулирования подозревается в неоднократном получении взяток в Костанайской области

Антикоррупционной службой региона начато досудебное расследование. Об этом сегодня, 21 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

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- Он подозревается в неоднократном получении взяток в размере от 10 до 50 тыс тенге от индивидуального предпринимателя за ускоренное и положительное рассмотрение заявок на согласование проектов нормативов предельно допустимых выбросов, сбросов отходов и отчетности в области охраны окружающей среды, - сообщили в пресс-службе.

Расследование продолжается. По его окончании дело будет передано в суд.

На сайте Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области руководителем этого отдела значится Талгат Исабаев.