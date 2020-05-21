Полицейских Костанайской области заподозрили в фальсификации доказательств ради статистики

Полицейские хотели улучшить показатели отдела по кражам. Сейчас они подозреваются в превышении должностных полномочий, находятся под арестом. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

"Антикоррупционной службой Костанайской области начато досудебное расследование в отношении оперуполномоченных отдела полиции Алтынсаринского района. Они подозреваются в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств по досудебным расследованиям с целью создания мнимого благополучия в раскрываемости отделом краж", - сообщил следователь по особо важным делам первого департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

Подозреваемые задержаны и находятся под арестом сроком на два месяца.