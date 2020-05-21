Два случая заболевания COVID-19 выявил в Костанайской области

Один случай коронавирусной инфекции зарегистрирован в областном центре, второй - в Житикаре. Об этом сегодня, 21 мая, сообщили в информационном оперативном штабе.

Иллюстративное фото kyzylorda-news.kz

КВИ выявлена у мужчины 1984 года рождения, проживающего в Костанае. Он находился на домашнем карантине. Лабораторный анализ проб, взятых у мужчины, проводился в связи с его контактом с ранее заболевшими. Результат ПЦР анализа – положительный.

Еще один случай COVID-19 подтвердился в Житикаре - у женщины 1991 года рождения.

- Женщина была учтена как потенциальный контакт. Находилась на домашнем карантине. При обследовании диагноз коронавирусная инфекция был уточнен, - сообщили в штабе.

Пациенты госпитализированы в инфекционные стационары. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.



Всего в регионе выявлено 112 человек с инфекцией COVID-19, 50 пациентов выздоровело, 1 скончался.