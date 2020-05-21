С 25 мая в Костанайской области начнут работать ТРЦ и общепит

Решение об очередном этапе ослабления карантинного режима везде, кроме Житикары, принял сегодня, 21 мая, областной оперативный штаб. Подчеркнуто, что в открывающихся объектах должен поддерживаться усиленный санэпидрежим.

С понедельника, 25 мая, могут начинать работу непродовольственные магазины площадью более 2 000 кв. м и ТРЦ. Но в торгово-развлекательных центрах пока не имеют права действовать фуд-корты, кинотеатры, развлекательные площадки и нельзя проводить культурно-массовые мероприятия.

Дождался послаблений и общепит. Открываются объекты общественного питания с числом посетителей не более 30 человек, в том числе летние террасы, с расстановкой столов не ближе 2 м друг от друга. Работать могут с 7.00 до 22.00. Запрещено проводить банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки, а также мероприятия, связанные с выпуском школьников.

Имеют право открыться организации гостиницы - но только для проживания, без сопуствующих услуг. Разрешена работа организаций внешкольного дополнительного образования, библиотек, объектов культуры - для проведения репетиций (до 30 человек). В спорткомплексах разрешены тренировки для групп не более 30 человек, в том числе в тренажерных залах.

Подробности - в прилагаемом пресс-релизе оперативного штаба.

Отдельно рекомендовано мусульманский праздник Ораза Айт проводить в домашних условиях, не собирая больших компаний.

По данным на 21 мая, в Костанайской области зарегистрировано 112 заболевших коронавирусной инфекцией, 50 человек выздоровело.