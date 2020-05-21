Постановление касается авто, ввезённых в Казахстан до 1 февраля 2020 года, передает Informburo.kz

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Правительство Казахстана приняло постановление"О некоторых вопросах ввоза в Республику Казахстан и эксплуатации гражданами РК отдельных транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения". Постановление вступило в силу 20 мая.

"Министерству внутренних дел РК до 1 сентября 2020 года в установленном законодательством порядке принять меры по регистрации транспортных средств с левосторонним расположением органов управления, зарегистрированных на граждан Республики Казахстан в уполномоченных органах Республики Армения и ввезённых в Республику Казахстан до 1 февраля 2020 года, с уплатой сбора за государственную регистрацию в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 4 статьи 553 Налогового кодекса РК и государственных пошлин в соответствии со статьей 615 Налогового кодекса РК", – говорится в тексте постановления.

Министерствам финансов, индустрии и инфраструктурного развития РК поручено обеспечить возможность уплаты налоговых обязательств и прохождения обязательного техосмотра собственникам зарегистрированных транспортных средств.

"Министерствам финансов, экологии, геологии и природных ресурсов РК обеспечить проведение разъяснительной работы по отсутствию необходимости уплаты таможенных пошлин, сборов за первичную регистрацию и платы за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов в рамках расширенных обязательств производителей (импортеров) до принятия собственником зарегистрированного транспортного средства", – говорится в документе.

Генпрокуратуре и КНБ РК до 1 декабря 2021 года поручено обеспечить интеграцию ведомственных информационных систем "Единый реестр административных производств" и "Беркут" для организации доступа органам внутренних дел к сведениям о пересечении государственных границ Казахстана транспортными средствами, зарегистрированными в уполномоченных органах других стран, данным по их владельцам и лицам, ими управляющими.

Ранее сообщалось, что с МВД обсуждают варианты регистрации автомобилей из Армении без уплаты сбора за первичную регистрацию.

Общая сумма платежа составляет 11 946 тенге, сообщил первый заместитель начальника ДП города Алматы Нурлан Алмасбеков.

Из чего состоит платёж. "Принято решение ограничиться тремя платежами: сбор за регистрацию – 695 тенге, пошлина за техпаспорт – 3473 тенге, а также пошлина за госномер – 7778 тенге. Общая сумма платежа составляет 11 946 тенге", – разъяснил полковник полиции Алмасбеков.

Какие документы нужно предоставить: