Смягчение режима карантина в Костанайской области совпало по времени с резким увеличением количества заболевших КВИ. Нужно ли снова ужесточить карантинные меры во всем регионе? Да. Жители больше не воспринимают угрозу заражения КВИ серьезно.

Да. Лучше сейчас перестраховаться, чем потом расхлебывать последствия.

Нет. Жители области привыкли соблюдать меры санитарной безопасности.

Нет. Оперативные штабы держат ситуацию под контролем.

