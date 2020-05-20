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Участки улиц Мауленова и Дощанова перекрыли в Костанае
20 мая 2020, 22:49 | ЖКХ
Об этом сегодня, 20 мая, сообщила пресс-служба акима Костаная.
"В связи с ремонтом инженерных коммуникаций и проезжей части по ул. Мауленова, в границах от ул. Л.Беды до ул. Дощанова, и ул. Дощанова, в границах от ул. Мауленова до ул. Летунова, произведено закрытие автомобильной дороги", - говорится в сообщении.
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта автомобильных дорог" акимата Костаная приносит извинения за причиненные временные неудобства.
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