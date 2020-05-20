Участки улиц Мауленова и Дощанова перекрыли в Костанае

20 мая 2020, 22:49 |  ЖКХ

Об этом сегодня, 20 мая, сообщила пресс-служба акима Костаная.

"В связи с ремонтом инженерных коммуникаций и проезжей части по ул. Мауленова, в границах от ул. Л.Беды до ул. Дощанова, и ул. Дощанова, в границах от ул. Мауленова до ул. Летунова, произведено закрытие автомобильной дороги", - говорится в сообщении.

ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта автомобильных дорог" акимата Костаная приносит извинения за причиненные временные неудобства.