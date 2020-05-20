Чтобы не расслаблялись! - соблюдение мер карантина проверили в Костанае

Рейд по проверке соблюдения мер карантина провела сегодня, 20 мая, мониторинговая группа акимата Костаная. Режим ЧП в Казахстане отменён, но ограничения карантина, введённого главным санитарным врачом области, остались. В основном проверяли соблюдение требования о ношении масок в общественных местах.

Как сообщил перед рейдом главный санитарный врач Костаная Алмат БАЙКЕНОВ, нарушителям карантинных правил грозит штраф по ч. 3 ст. 462 КоАП РК (невыполнение или ненадлежащие выполнение требований органов государственного контроля). Его размер для юридических лиц - от 200 МРП (555 600 тенге) до 400 МРП (1 111 200 тенге), в зависимости от крупности бизнеса.

- Механизм наказания постоянно оттягивается, потому что мы не можем выписать штрафы на месте, а есть долгая процедура и последнее слово за судом, - отмечает Байкенов. - В советское время у нас были такие полномочия. Сейчас указываем на недостатки... Потом, пока соберём административный материал, пока суд рассмотрит дело, теряется быстрота принятия решения. Мы реагируем на сигналы в СМИ и от неравнодушных жителей, наша группа их обязательно проверит.

В магазине «Далель» на пр. Аль-Фараби половина покупателей на момент визита мониторинговой группы была без масок.

- Мы повесили объявление «Без масок не входить!» на входе, - объяснила продавец Евгения АЛЕКСАНДРОВА. - А вы попробуйте заставить людей! Вы не представляете, сколько за день выслушиваешь негатива в свой адрес. Люди категорически отказываются их надевать. Чуть ли не до драк доходит. Даже калькулятором с прилавка могут кинуть, бывают и такие случаи.

Реакция на визит мониторинговой группы в магазинах была разной. Кто-то говорил, что не знает об ограничениях, кто-то обвинял покупателей. А в продуктовом отделе магазина "Юбилейный" продавщица после ухода гостей не смогла сдержать эмоции и расплакалась от стресса, хотя серьёзных нарушений у неё не нашли.

В кафе «Food Station» по ул. Амангельды несколько столиков были заняты группами клиентов.

На вопрос проверяющих, почему нарушается норма о работе общепита только навынос, администратор кафе, которая, кстати, была без маски, заявила, что не знала об этом требовании. И показала чат с владельцем кафе.

В одном из сообщений была копия проекта постановления о постепенном смягчении мер карантина, в котором разрешается доступ клиентов в кафе. Руководитель отдела ДККБТУ Аскар Алмаганбет пояснил, что такая возможность только рассматривается в будущем, но в действующем постановлении ее нет. Посетителей никто выгонять не стал, администрации кафе выписали предписание об устранении нарушения.

В ходе мониторинга многие нарушения исправляли почти мгновенно. Продавщица кондитерского отдела в магазине «Азия» по ул. Алтынсарина переместила маску с подбородка на все лицо. Корреспондент «НГ» через 5 минут вернулся в ТЦ и увидел, что она продает свой товар с натянутой на подбородок маской.

Проверили и автобус № 13, который подъехал к остановке «Центральный рынок». Водитель был в маске, а вот пассажиры не все так серьезно отнеслись к соблюдению норм безопасности.

Фото Ксении РЕБИК