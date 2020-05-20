Ещё два дня ненастья, потом - выходные без дождей. О погоде в Костанайской области

По прогнозам синоптиков, в четверг, 21 мая, на большей части территории области пройдут дожди с грозами. В пятницу, 22 мая, ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами шквал. Кроме того, в эти два дня местами выпадет град.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В выходные дни, в связи с приходом антициклона, дожди прекратятся. Ожидается переменная облачность, без осадков.

- В четверг ночь будет прохладной: 3-8, на юге 11 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. – Днём ожидаем температуру в пределах +13…+18°С, на юге области +21 градус. В пятницу ночью будет 5-10, на юге области 13 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до отметок 17-22, на юге до 25 градусов выше нуля. В субботу, 23 мая, термометры покажут ночью +10…+15°С, днем +25…+30°С.

В четверг ожидается юго-западный ветер, в пятницу он сменит направление сначала на южное, затем на юго-восточное. Скорость ветра в ближайшие три дня составит 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с.