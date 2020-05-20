В Казахстане запретили деятельность "Көше партиясы"

В Генеральной прокуратуре высказались о деятельности "Көше партиясы", передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

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Есильским районным судом города Астаны 13 марта 2018 года движение "Демократический выбор Казахстана" ("ДВК") признано экстремистской организацией с запрещением деятельности на всей территории Республики Казахстан.

"С декабря 2019 года лидерами запрещенной "ДВК" приняты меры по изменению наименования на "Көше партиясы". Это сделано, чтобы продолжить экстремистскую деятельность "ДВК" под новым названием и с целью избежать ответственности. Данные обстоятельства нашли свое объективное подтверждение в ходе проводимого Министерством внутренних дел досудебного расследования экстремистской деятельности "ДВК". По итогам изучения полученных материалов эксперты пришли к выводу, что "ДВК" трансформировалось в движение "Көше партиясы". В рамках противодействия экстремизму прокуратура обратилась в суд с заявлением об установлении факта изменения своего наименования "ДВК" на движение "Көше партиясы", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре заявили, что решением Есильского районного суда Нур-Султана от 19 мая 2020 года данное заявление удовлетворено.

"Суд установил, что "ДВК" изменило свое наименование на "Көше партиясы" и они являются одной экстремистской организацией. Суд запретил деятельность "ДВК" на всей территории Республики Казахстан под новым наименованием "Көше партиясы", в том числе путем использования СМИ, сетей телекоммуникаций, социальных сетей, мессенджеров и видеохостингов, распространения информационных материалов. В соответствии со статьей 243 Гражданского процессуального кодекса данное решение суда обращено к немедленному исполнению.

Согласно вышеприведенным судебным решениям от 13 марта 2018 года и 19 мая 2020 года запрещена деятельность указанной экстремистской организации, как под наименованием "ДВК", так и под новым названием "Көше партиясы", - добавили в ведомстве.

Генеральная прокуратура в целях предупреждения правонарушений разъяснила, что на основании указанного решения суда теперь запрещены:

- любое участие в деятельности организации "ДВК", в том числе под наименованием "Көше партиясы";

- пропаганда и поддержка идей "ДВК"/"Көше партиясы", изготовление, выпуск, тиражирование и распространение любыми средствами и способами в этих целях публикаций, листовок и иных информационных материалов;

- организация и проведение митингов, демонстраций, публичных акций и других массовых мероприятий от имени или в поддержку "ДВК"/"Көше партиясы";

- финансирование деятельности "ДВК"/"Көше партиясы" путем предоставления и сбора денег или иного имущества, дарения, мены, пожертвования, спонсорской и благотворительной помощи, оказания информационных и иного рода услуг.

"Совершение перечисленных запрещенных законом деяний влечет уголовную ответственность по статьям 182 (участие в экстремистской группе), 258 (финансирование экстремизма) и 405 (участие в экстремистской организации) Уголовного кодекса. Все данные составы предусматривают наказание в виде лишения свободы, отнесены к экстремистским преступлениям, не имеют сроков давности для привлечения к уголовной ответственности и отбывания наказания.

Для лиц, их совершивших, не применяется условное осуждение, условно-досрочное освобождение, отсрочка от отбывания и смягчение наказания, амнистия и помилование. Они также не могут быть освобождены от уголовной ответственности и наказания ввиду примирения и поручительства (статьи 63, 68-78 УК). В то же время в соответствии с Уголовным кодексом лица, добровольно прекратившие участие в деятельности экстремистской организации, подлежат освобождению от уголовной ответственности.

Призываем граждан не поддаваться на призывы лидеров экстремистской организации "Демократический выбор Казахстана", в том числе действующих под новым наименованием "Көше партиясы", воздержаться от участия в ее деятельности", - заключили в Генпрокуратуре.

Напомним, 22 февраля активисты "Көше партиясы" вышли на площадь перед областным акиматом в Костанае.