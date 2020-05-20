Шесть новых случаев КВИ выявлено в Костанайской области

Случаи COVID-19 были подтверждены у жителей Костаная, Рудного и п. Качар, а также студентки, вернувшейся из России, и вахтовика "Тенгизшевройл". Об этом сегодня, 20 мая, сообщили в информационном оперативном штабе.

Коронавирус подтвержден у мужчины 1967 года рождения и парня 2002 года рождения, проживающих в Костанае. Оба были обследованы в следствие контакта с ранее заболевшим. Находились в карантинном стационаре.

- Также коронавирусная инфекция выявлена у девушки 2000 года рождения, которая вернулась в составе группы студентов из России в Костанай 4 мая. Она находилась в провизорном госпитале, с близкими и родственниками после въезда в страну не контактировала, - сообщили в штабе.

В городе Рудный и п.Качар по результатам ПЦР анализа COVID-19 подтвержден у мужчин 1983-го и 1987 года рождения. Оба прибыли из Российской Федерации.

Кроме того, положительный результат на COVID-19 подтвержден у мужчины, прибывшего из Атырауской области, работника предприятия «Тенгизшевройл». Пациент находился в карантинном стационаре как близкий контакт с ранее заболевшим лицом.

- Состояние больных удовлетворительное, проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - отметили в штабе.

Всего в области выявлено 110 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 50 пациентов выздоровели, 1 скончался.

Также в штабе пояснили, почему республиканские данные о заболеваемости КВИ иногда расходятся с областными. Причина в том, что республиканский штаб обновляет информацию один раз в сутки за прошедший день - по состоянию на 23.59. А областной штаб может сообщать об изменении ситуации несколько раз в сутки.