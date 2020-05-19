Почти все блок-посты на трассах внутри Костанайской области ликвидировали

Исключением стал Житикаринский район, где по-прежнему перекрыты две трассы, соединяющие районный центр с областью. Также посты оставят на границе Костанайской области.

Фото из архива "НГ"

- Машины могут передвигаться свободно по разрешительным документам, - пояснила "НГ" советник начальника ДП Костанайской области по взаимодействию со СМИ Елена КАШАРИНА. - В отсутствии постов движение на трассах будут контролировать полицеские, которые несут службу на дороге.

Как сообщил начальник местной полицейской службы ДП Курмет МАЖИКЕНОВ, из 26 постов, установленных а начале карантина, продолжают работать 15.

- Продолжают работу 138 полицейских, 64 медика, - добавил Мажикенов. - Они по-прежнему проверяют документы и состояние здоровье автолюбителей.