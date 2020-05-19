Не поддерживать "слабых" бизнесменов предложили в Казахстане

Председатель правления ассоциации мясо-молочного союза Иван Сауэр на заседании правительства высказался о поддержке "неуспешного" бизнеса, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Он обратился к правительству с предложением поддерживать только успешный малый, средний и крупный бизнес. В качестве аргумента он привел кооперативы, которые быстро исчезали.

"Нужно поддерживать не кого-то из категории "малый, средний и крупный бизнес", а по категории "успешный". Надо прекращать поддерживать тех, кого уже никто не спасет, никто не поддержит. Эти суммы потом записываются на АПК. Люди говорят, что на сельское хозяйство деньги уходят, а результата нет", - пояснил он.

Он отметил, что эту работу нужно поручить регионам.

"Они лучше знают и могут выявлять только эффективных бизнесменов независимо от размеров, чтобы помогать дальше развивать им свое производство. Тогда результат будет налицо", - заключил Сауэр.