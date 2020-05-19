Медали за борьбу с коронавирусом будут вручать в Казахстане

Министерство информации и общественного развития Казахстана представило на публичное обсуждение проект указа президента об учреждении медали за борьбу с коронавирусом, передает Tengrinews.kz.

Название медали - "Халық алғысы", что в переводе с казахского языка означает "Народная благодарность".

Ее планируют создать в целях поощрения граждан Казахстана, особо отличившихся в борьбе с коронавирусной инфекцией. Публичное обсуждение медали продлится до 1 июля 2020 года. Прокомментировать проект указа можно здесь.

Согласно проекту, медаль "Халық алғысы" будет состоять из знака и колодки. Знак медали представляет собой правильный круг диаметром 32 миллиметра, выполненный из металла золотистого цвета - латуни.

На лицевой стороне (аверсе) медали на первом плане выполнено изображение логотипа "Birgemiz". В верхней части медали расположен национальный орнамент. В нижней части медали расположена надпись "ХАЛЫҚ АЛҒЫСЫ". На оборотной стороне (реверсе) медали по кругу расположен национальный орнамент. В центральной части расположена надпись "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 2020".

Медаль с помощью ушка и кольца соединяется с прямоугольной планкой шириной 32 миллиметра, выполненной из металла золотистого цвета - латуни. В центральной части выполнен национальный орнамент. Фон планки залит эмалью голубого цвета.

Все изображения и надписи на медали будут выпуклыми. Края медали окаймлены бортиками. С обратной стороны колодки имеется булавка с визорным замком, с помощью которой изделие будет крепиться к одежде.

Согласно проекту, представления к награждению медалью будут вноситься президенту Парламентом, правительством, Конституционным советом, Верховным судом, министерствами, иными центральными госорганами, акимами городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей, а также общественными объединениями.

Планируется, что вручать медаль будет президент, однако есть перечень лиц, которые вправе вручить медаль от имени главы государства: государственный секретарь, акимы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей, а также иные уполномоченные главой государства должностные лица.