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Три костанайца заняли призовые места на республиканском онлайн-чемпионате по шахматам
Георгий ГОВОРОВ
Республиканский онлайн-турнир по шахматам среди школьников прошел 10 мая на платформе chess.com. Участников поделили на три возрастных категории: до 10-ти, до 14-ти и до 18 лет.
Конкуренцию костанайцам составили шахматисты из Алматы, Талдыкоргана, Нур-Султана, Кокшетау, Уральска, Павлодара, Экибастуза, Актау, Мангыстау и Семея. У наших шахматистов сразу три достижения.
В возрастной категории до 10 лет бронзовым призёром стал костанаец Кирилл Каракаш.
В категории до 14 лет серебро у Жанали Избасара.
В категории до 18 лет золото у Чингизхана Саржанова.
- Хочу отметить, что дети стали реже пользоваться подсказками, - рассказал «НГ» главный организатор соревнования Азат КАСАЕВ. - За время карантина дети постепенно привыкают к формату онлайн-шахмат. Это заметно - они стали обращать внимание на отведенное время. На встречах оффлайн мы не следим должным образом за своими минутами.
Итоги онлайн-турнира
|
Спортсмен
|
Регион
|
Место
|
До 10 лет
|
Алихан Хажатулы
|
Алматы
|
1
|
Елназ Калиахмет
|
Алматы
|
2
|
Кирилл Каракаш
|
Костанай
|
3
|
До 14 лет
|
Владислав Малыгин
|
Павлодар
|
1
|
Жанали Избасар
|
Костанай
|
2
|
Тимур Балмагамбетов
|
Павлодар
|
3
|
До 18 лет
|
Чингизхан Саржанов
|
Костанай
|
1
|
Расул Сабиров
|
Алматы
|
2
|
Александр Савин
|
Уральск
|
3
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