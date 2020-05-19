Три костанайца заняли призовые места на республиканском онлайн-чемпионате по шахматам

Республиканский онлайн-турнир по шахматам среди школьников прошел 10 мая на платформе chess.com. Участников поделили на три возрастных категории: до 10-ти, до 14-ти и до 18 лет.

Конкуренцию костанайцам составили шахматисты из Алматы, Талдыкоргана, Нур-Султана, Кокшетау, Уральска, Павлодара, Экибастуза, Актау, Мангыстау и Семея. У наших шахматистов сразу три достижения.

В возрастной категории до 10 лет бронзовым призёром стал костанаец Кирилл Каракаш.

В категории до 14 лет серебро у Жанали Избасара.

В категории до 18 лет золото у Чингизхана Саржанова.

- Хочу отметить, что дети стали реже пользоваться подсказками, - рассказал «НГ» главный организатор соревнования Азат КАСАЕВ. - За время карантина дети постепенно привыкают к формату онлайн-шахмат. Это заметно - они стали обращать внимание на отведенное время. На встречах оффлайн мы не следим должным образом за своими минутами.

Итоги онлайн-турнира