"Идём строго по расписанию" - как костанайские лыжники возвращаются к тренировкам после карантина

Уже и общественный транспорт запустили, и магазины с рынками открыли, а спортивные мероприятия и занятия в залах так и остались под строгим запретом. Одна радость – разрешили тренировки на улице. Этой возможностью уже активно пользуются профессиональные спортсмены.

У костанайских лыжников, братьев Артёма и Владислава КОВАЛЁВЫХ на лето 2020 большие планы. Весь карантин парни тренировались в домашних условиях. Надо сказать, у них для этого в квартире есть все условия: маты, штанги и домашний турник. 20-летний Артём уже не раз участвовал на республиканских соревнованиях среди юниоров, в прошлом году стал чемпионом РК, теперь готовится к мировым гонкам. 23-летний Владислав в декабре 2019 года выступил на многодневной и самой известной лыжной гонке TourdeSki. В 2020-м готовится к чемпионату мира.





- Я уже 11 лет профессионально занимаюсь лыжными гонками, - рассказал «НГ» Артём. – Отец меня приучал к лыжам. У нас весь день, несмотря на карантин, идёт по расписанию. Подъём в 7.30. Зарядку пока не делаем, хотя, когда участвовали в сборах перед турниром, она была в плане. Потом завтрак и уже через час идём на тренировку. Там уже часовой кросс, разминка, комплекс на пресс.

Лыжникам в какой-то мере повезло - они успели завершить зимний сезон до карантина. Старший тренер Школы высшего спортивного мастерства Владимир КОВАЛЁВ, отец Артёма и Владислава, отмечает, что тренировки летом - сложнее. Весна – переходный период.





- Мы работаем круглый год, в прошлом году Владислав преодолел в общей сложности 9 600 км, Артём - около 9 000 км, - рассказал Владимир Евгеньевич. – В этом году ставим цель в 10 000 км. Летом они катаются на роллерах, им приходится имитировать лыжный ход. По сути это бег с палками на 25 км, причём, когда дистанция идёт в гору, ты не бежишь, а прыгаешь и имитируешь подъём. Это серьёзный тест на выносливость. Подготовка - наше всё. В футболе можно выйти на поле и мячик в своё удовольствие попинать. А пробежать на лыжах 50 км без соответствующей подготовки просто невозможно.

За неделю Артём и Владислав Ковалёвы преодолевают примерно 300 км. Во время карантина транслировали свои тренировки в Инстаграм.

- Я после педуниверситета тренером устроился в ДЮСШ № 3, - рассказал Владислав. – Работаю с детьми в возрасте от 10-ти до 14 лет. Преподавание совмещаю со своей спортивной карьерой. Я много ездил по разным странам, многих спортсменов с мировым именем знаю лично. Мне есть что рассказать детям. На карантине проводили занятия в формате онлайн. В основном, давали ОФП, немного йогу практиковали. Было интересно, когда мамы вместе с детьми пытались выполнить упражнения.

Как отмечает тренер Владимир Ковалёв, профессиональный спортсмен, в отличии от начинающих или любителей, не может прервать тренировки. Причина - наверстать упущенное спортсмен уже не сможет. А значит, и усилия до карантина не дадут желаемого результата.

- У нас поэтапная подготовка: с июня - одна работа, с августа - другая... До октября почти нет свободного времени, - говорит Владимир Евгеньевич. - В ноябре уже опять тренировки по физподготовке. Мы и во время карантина старались, по возможности, соблюдать спортивное расписание, теперь вот будем ещё активнее тренироваться.

Фото Ксении РЕБИК