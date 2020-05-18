Дождливую погоду прогнозируют синоптики в ближайшие дни в Костанае и области

Во вторник, 19 мая, на территории Костанайской области по прогнозу синоптиков ночью дождь, местами сильный, днём в некоторых районах тоже возможны дожди, местами гроза и туман. Ветер северо-западный с переходом на западный скоростью 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10, на востоке +13 градусов, днём +13...+18, местами 21 градус выше ноля.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В среду, 20 мая, по области обещают дожди, местами сильные с грозой, шквалом и градом. Ветер юго-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Ночью столбики термометров могут показывать +5...+10, а на юге +13, днём +13...+18 градусов.

- В Костанае 19 мая облачность с прояснениями, ночью и утром дождь. Ветер северо-западный, западный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днём 16-18, ночью 7-9 градусов выше ноля, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Светлана КАН. - 20 мая в областном центре переменная облачность, днём дождь и гроза. Ветер юго-западный 9-14, днём порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днём +12...+14 градусов.

Синоптики считают, что до конца недели дожди не покинут территорию Костанайской области. Причина осадков - серия северо-западных циклонов.