Это надо знать, чтобы не бояться

Ежегодно в третье воскресенье мая во всем мире проходит День памяти людей, умерших от СПИДа. Впервые он был организован в 1983 году в Сан- Франциско (США) активистами, которых лично коснулась проблема СПИДа (либо коснулась их близких).

Иллюстративное фото stolitsa.ee

В начале 80-х годов прошлого века ВИЧ-инфекция стала кошмаром мирового масштаба, ведь распространялась по планете она стремительно, средств лечения еще не разработали и смертность была высока. Если поначалу считалось, что ретровирус, поражающий иммунную систему заразившегося, опасен только для гомосексуалистов и наркоманов, то в наше время такой подход не оправдан не только с социальной, но и с научной точки зрения.

Эта беда может коснуться каждой семьи, поэтому так важно просвещать население по вопросам ВИЧ и СПИДа. Во-первых, необходимо разъяснять, что в наше время, даже заразившись ВИЧ (вирусом иммунодефицита человека), можно сдерживать его с помощью антиретровирусной терапии так, что СПИД (синдром приобретённого иммунодефицита) не разовьётся и человек сможет прожить долгую жизнь. Во-вторых, следует предостерегать обывателей от неадекватного отношения к инфицированным ВИЧ-инфекцией, ведь обычное, повседневное общение не несёт никакой опасности для окружающих. В-третьих, надо указать пути предотвращения заражения ВИЧ-инфекцией, а тех, кто уже инфицировался, убедить в обязательности лечения.

Чтобы развеять связанные с ВИЧ и СПИД мифы, просвещать население во всех вопросах, связанных с этой серьёзной темой, Костанайский центр ОЦ СПИД постоянно проводит различные мероприятия: лекции, семинары, тематические акции, флешмобы.

Для жителей Костанайской области эта тема очень жизненная. Ведь по распространенности ВИЧ-инфекции наша область занимает 6-е место в РК. С нарастающим итогом на 01.05.2020 года среди граждан Республики зарегистрировано по Костанайской области 2627 случаев ВИЧ-инфекции, включая 25 детей. Умерло кумулятивно 755 лиц, количество лиц, живущих с ВИЧ – 1872 .

Кумулятивно на 01.05.2020 года по путям передачи: парентеральный при употреблении инъекционных наркотиков – 49,3% (1295), половой гетеросексуальный – 46,6% (1223), неустановленный путь – 2,2% (58), половой гомосексуальный – 1% (25), вертикальный – 0,8% (22), парентеральный артифициальный – 0,2% (4).

По гендерному признаку: доля мужчин –63,2% (1661); доля женщин – 36,8% (966).

Если вовремя выявить заражение ВИЧ, начать эффективную антиретровирусную терапию, можно продолжать жить полноценной активной жизнью, лишь с небольшими ограничениями. Но для этого надо идти на сотрудничество с врачами. Только медики помогут справиться с бедой, которая пришла к вам или к кому-то из ваших близких.

Из общего количества заражённых 1 661 - мужчины (63,2%) и 966 (36,8%) - женщины (966 человек).

Независимо от того, как именно человек получил вирус иммунодефицита, ему не нужно бояться близкой смерти - при условии, что он не отвергает медицинскую помощь и следует всем рекомендациям врачей. Развитие медицины достигло того уровня, при котором ВИЧ-инфекция не только не убивает, но и не оказывает существенного влияния на качество жизни заражённого. Это должны знать и помнить не только инфицированные, но и все, кто их окружает.

Необходимо противостоять пассивному пренебрежению и отрицанию проблемы ВИЧ-инфекции. Знания о ВИЧ - первый шаг на пути к предотвращению распространения вируса.

Берегите себя и своих близких!

Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД: http://aidskst.kz

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