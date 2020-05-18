Как слухи о новой вспышке COVID-19 в Китае повлияют на курс тенге - экономисты

Экономисты Олжас Тулеуов и Арман Бейсембаев рассказали, что происходит сейчас с курсом доллара в Казахстане и какие факторы влияют на укрепление тенге, которое мы наблюдаем в последние дни. Также специалисты спрогнозировали курс доллара на текущую неделю. По словам одного из них, решающим фактором могут стать слухи о новой вспышке коронавируса в Китае, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По словам Тулеуова, для тенге факторы влияния остаются прежними: цена на нефть и изменения обменного курса в странах - торговых партнерах Казахстана. В первую очередь здесь имеется в виду Россия.

"Мы видим, что очень позитивная динамика идет по обоим факторам. Цена на нефть марки Brent находится в диапазоне 33-34 долларов за баррель. Рост цен пошел с начала мая, когда начал действовать договор ОПЕК+, в рамках которого участники сокращают добычу нефти. Вдобавок к этому наблюдается снятие режима карантина во многих странах мира. Это также стимулирует повышение спроса на нефтепродукты, что в итоге приводит к повышению котировок на нефть", - сказал Олжас Тулеуов.

"В России цена на нефть тоже положительно влияет на курс. Также Центральный банк страны проводит значительные интервенции: продает валюту из Фонда национального благосостояния, оказывая поддержку рублю. Это также положительно сказывается на его динамике и отражается на тенге", - добавил эксперт.

Тулеуов отметил, что из-за этих факторов в Казахстане курс укрепился на отметке 416-417 тенге за доллар. Отметим, что за последние два месяца это минимальные значения. Напомним, в середине марта наблюдался пик, когда на бирже курс доллара составил 448 тенге.

"Мы видим, что тенге действительно "плавает". То есть он не только растет, но и может укрепляться. При этом тенге идет в унисон с другими нефтяными валютами, это мексиканский песо, канадский доллар, норвежская крона и российский рубль. Они укрепляются, и тенге вместе с ними эту динамику сохраняет. Это происходит практически с марта. И это еще раз доказывает то, что тенге, двигаясь в одном и том же направлении вместе с этими валютами, максимально формируется исходя из рыночных факторов, а не из желаний каких-то отдельных его участников", - сказал экономист.

"А из внутренних факторов поддержку курсу тенге оказывает трансферт из Национального фонда, который идет в республиканский бюджет. И та часть, которая идет из валютного счета Нацфонда, конвертируется. Это создает дополнительное предложение для валюты и способствует позитивной динамике курса тенге", - добавил он.

Олжас Тулеуов ожидает, что на текущей неделе курс доллара сохранится на отметке не выше 420-424 тенге. По его словам, при этом ничего экстраординарного не ожидается.

"Базовые ожидания такие, что цена нефти будет выше 30 долларов за баррель. Девальвационных ожиданий в Казахстане особо нет. Валюты в стране хватает. Никакого ухудшения не произошло. На этой неделе курс 420-424 тенге за доллар является таким более-менее приемлемым. Сегодня курс даже укрепился ниже этой отметки. Но тем не менее, учитывая некоторые риски о слухах новой вспышки коронавируса в Китае, 420-424 тенге был бы наиболее правдоподобным курсом", - подытожил Тулеуов.

Другой экономист - Арман Бейсембаев, напротив, считает, что курс сохранится на уровне нынешних показателей или же пойдет на укрепление. И этому в первую очередь будет способствовать цена на нефть.

"Думаю, что на этой неделе мы останемся на сегодняшних показателях 418-420 тенге. Но, может быть, вероятно, будет некоторое укрепление до 415 тенге. Опять же - если не произойдет ничего серьезного и нефть продолжит расти на этой позитивной повестке. Но в целом равновесный курс уже нащупан, на этой неделе мы, наверное, будем иметь диапазон в 410-420 тенге", - сказал эксперт.

"Мы видим, что мировой пик коронавируса не пройден: в США, в России нет пика. И пока что рост цен на нефть будет сдерживаться. Большого роста цен я пока не вижу, это, скорее всего, 30-40 долларов за баррель. И поэтому сильного укрепления по тенге я тоже не жду", - добавил Бейсембаев.

По его словам, Казахстану невыгодно сильное укрепление тенге по отношению к доллару. Даже если такое произойдет, то правительство страны будет выходить на рынок для скупки долларов, считает Бейсембаев.

"У нас средняя цена на нефть по бюджету принята в районе 20 долларов за баррель и курс доллара в 440 тенге. И на уровне 410 тенге есть вероятность, что, может быть, Нацбанк или Минфин выйдут на рынок для скупки долларов. Это будет сдерживать дальнейшее укрепление в любом случае. Нам сейчас невыгодно сильное укрепление тенге".

"Потому что мы продаем нефть по 30 долларов, тогда как ее себестоимость у нас составляет 50 долларов. В момент продажи мы получаем больше убытки, чем прибыль. А для наполнения бюджета нужно тенге держать достаточно слабым. Потому что в страну "заходит" валютная выручка от продажи нефти, далее это все конвертируется в тенге. Поэтому укрепление тенге не есть хорошо".

Специалист отмечает, что во время карантина Казахстан потратил достаточно много средств из резерва и теперь его нужно пополнять.

"Поэтому ниже 400 тенге я вообще не вижу курса. Скорее всего, 400 тенге - это наша новая реальность, в которой мы и будем жить. А ведь в 2018-2019 годах эта планка для нас была неким психологическим барьером", - рассказал Арман Бейсембаев.

Экономист сообщил, что в сложившейся ситуации проигрывающей стороной оказалось простое население, для которого цены на товары и услуги будут расти. По его словам, цены уже выросли после ослабления тенге. Однако если тенге укрепится, товары будут дешеветь в 10 раз меньше.