Начались доклинические испытания казахстанской вакцины против коронавируса

Казахстанские ученые начали доклинические испытания инактивированной вакцины против коронавируса собственной разработки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

Фото: akorda.kz

Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала разработку казахстанских ученых и разместила ее на своем официальном сайте в перечне вакцинных кандидатов против COVID-19, которым разрешены доклинические исследования.

Инактивированную вакцину разработали сотрудники Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Комитета науки МОН. По данным ведомства, ее создали на основе штамма вируса, выделенного у заболевших на территории Казахстана. Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов поздравил сотрудников научно-исследовательского института.

"Это значимый вклад казахстанской науки в обеспечение биологической безопасности нашего государства, а также свидетельство сильного научного потенциала страны. Коллектив института еще раз показал свою ведущую роль в разработке новых видов вакцин против опасных и особо опасных заболеваний", - отметил глава МОН в телеграмме.

Теперь ученым института предстоит провести ряд доклинических и клинических испытаний. Таким образом, Казахстан официально вошел в число разработчиков вакцин против коронавируса.

В министерстве также отмечают, что институтом уже были разработаны и внедрены в производство 67 видов вакцин против опасных и особо опасных заболеваний, 15 тест-систем и более 30 биопрепаратов. Среди них - вакцины против высокопатогенного гриппа птиц, высокопатогенного свиного гриппа, против нодулярного дерматита, а также новая векторная вакцина против бруцеллеза.