У кого отключат свет на этой неделе в Костанае?

В связи с техническим обслуживанием подстанций на этой неделе отключения произойдут в трех районах города. Об этом сегодня, 18 мая, сообщили в пресс-службе Костанайской горэлектросети.

Фото из архива "НГ"

В период с 18 по 22 мая отключения коснутся потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-22 (Техническое обслуживание подстанции)

18 и 19 мая с 10.00 до 17.30

Частный сектор:

ул. Гоголя 79а, 85,84,

ул. Павлова 62, 64, 60/1,

ТП-26 (Техническое обслуживание подстанции)

20 и 21 мая с 10.00 до 17.30

Частный сектор:

ул. 1 Мая 4-44,

ул. Козыбаева 4-36,

ул. Павлова 99-125,

ул. Ю. Журавлевой 3-27, 54-66,

ул. О. Дощанова 59-69, 94-128,

ТП-417 (Техническое обслуживание подстанции)

20 мая с 10.00 до 17.30

Благоустроенный сектор: