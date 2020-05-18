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У кого отключат свет на этой неделе в Костанае?
18 мая 2020, 11:34 | ЖКХ
В связи с техническим обслуживанием подстанций на этой неделе отключения произойдут в трех районах города. Об этом сегодня, 18 мая, сообщили в пресс-службе Костанайской горэлектросети.
Фото из архива "НГ"
В период с 18 по 22 мая отключения коснутся потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП-22 (Техническое обслуживание подстанции)
18 и 19 мая с 10.00 до 17.30
Частный сектор:
- ул. Гоголя 79а, 85,84,
- ул. Павлова 62, 64, 60/1,
ТП-26 (Техническое обслуживание подстанции)
20 и 21 мая с 10.00 до 17.30
Частный сектор:
- ул. 1 Мая 4-44,
- ул. Козыбаева 4-36,
- ул. Павлова 99-125,
- ул. Ю. Журавлевой 3-27, 54-66,
- ул. О. Дощанова 59-69, 94-128,
ТП-417 (Техническое обслуживание подстанции)
20 мая с 10.00 до 17.30
Благоустроенный сектор:
- ул. 1 Мая 62, 65,
- ул. Гоголя 115, 113, 125,
- ул. Чехова 94,
- ул. Павлова 74, 76.
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