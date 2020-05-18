У кого отключат свет на этой неделе в Костанае?

18 мая 2020, 11:34 |  ЖКХ

В связи с техническим обслуживанием подстанций на этой неделе отключения произойдут в трех районах города. Об этом сегодня, 18 мая, сообщили в пресс-службе Костанайской горэлектросети.

Фото из архива "НГ"

В период с 18 по 22 мая отключения коснутся потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-22 (Техническое обслуживание подстанции)

18 и 19 мая с 10.00 до 17.30

Частный сектор:

  • ул. Гоголя 79а, 85,84,
  • ул. Павлова 62, 64, 60/1,

ТП-26 (Техническое обслуживание подстанции)

20 и 21 мая с 10.00 до 17.30

Частный сектор:

  • ул. 1 Мая 4-44,
  • ул. Козыбаева 4-36,
  • ул. Павлова 99-125,
  • ул. Ю. Журавлевой 3-27, 54-66,
  • ул. О. Дощанова 59-69, 94-128,

ТП-417 (Техническое обслуживание подстанции)

20 мая с 10.00 до 17.30

Благоустроенный сектор:

  • ул. 1 Мая 62, 65,
  • ул. Гоголя 115, 113, 125,
  • ул. Чехова 94,
  • ул. Павлова 74, 76.