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Министра попросили перепроверить заявки на 42 500 из-за "необоснованных отказов"
Tengrinews.kz
Руководитель бухгалтерской компании из Караганды Айжан Балакешова уверена, что многим казахстанцам, подававшим заявки на получение 42 500 тенге, несправедливо отказали. Она обратилась к министру труда и социальной защиты РК Биржану Нурымбетову, а также всем сотрудникам ведомства, с просьбой перепроверить и изменить решения, передает Tengrinews.kz.
Фото: Алихан Сариев
Айжан привела распространенные примеры, когда заявки казахстанцев не одобрили, при этом, как она полагает, не сверившись с базой налоговой службы.
По ее словам, сейчас, с окончанием в Казахстане режима ЧП, есть возможность и время пересмотреть заявки. В частности, она отметила, что "программы больше не подвисают".
"В случае если вы действительно найдете, что отказ был по техническим причинам, то просим вас, выдайте положенную социальную выплату за первый и второй месяцы тем гражданам, у которых были необоснованные отказы. Надеемся на вашу оперативность, обратную связь и поддержку", - обратилась бухгалтер.
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