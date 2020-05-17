Труженикам тыла 6000 тенге, а Ахметжану Есимову со званием "Еңбек ері" 385 000. Что не так с законом о ветеранах?

Через 75 лет после Победы в Великой Отечественной войне в Казахстане впервые приняли закон о ветеранах. Но по сути для участников Второй мировой войны и воинов-афганцев, которые и выступали за принятие отдельного закона, ничего не изменилось, комментирует informburo.kz.

informburo.kz

Документ состоит всего из 18 статей. Все социальные гарантии и льготы в него перекочевали из двух законов:

"О льготах и социальной защите участников и инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним". "О специальном государственном пособии".

Основных новшеств всего три:

Участникам боевых действий на таджикско-афганской границе, а также миротворцам в Нагорном Карабахе и Ираке дали статус ветеранов и пособие. Повысили пособие ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и Героям Соцтруда. Обладателей звания "Қазақстанның Еңбек ері" приравняли к ветеранам труда.

Разбираем, почему у ветеранов труда оказался разный размер пособий.

Ветеранов разделили на четыре категории

Закон расширил перечень льготников: к ветеранам приравняли участников боевых действий на территории других государств.

Согласно новому закону, ветеранами признаются четыре категории:

ветераны (участники) Великой Отечественной войны;

ветераны боевых действий на территории других государств;

ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;

ветераны труда.

Изменился размер пособий для некоторых получателей социальных выплат:

Герои Социалистического труда из числа участников ВОВ вместо 74,65 будут получать 138,63 МРП, это 385 114 тенге;

Герои Социалистического труда – размер пособия увеличился с 9,6 до 138,63 МРП, это 385 114 тенге;

чернобыльцы – размер пособия увеличился с 2,13 МРП до 4,8 МРП, это 13 334 тенге.

В Казахстане осталось всего 75 Героев Соцтруда, из них двое – участники войны. При этом они получают больше, чем ветераны Второй мировой, размер пособия которых составляет 16 МРП (44 448 тенге). В стране осталось всего 1 025 ветеранов.

Служивших на таджикско-афганской границе отнесли к ветеранам

Ветеранов боевых действий разделили на две категории:

1. Ветераны боевых действий на территории других государств:

служившие на таджикско-афганской границе с 1992 по 2001 годы;

участники урегулирования межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе;

миротворцы, отправленные в Ирак.

Всего 10 248 человек, которые будут получать 4,8 МРП (13 335 тенге).

2. Ветераны боевых действий на территории других государств, приравненные по льготам и гарантиям к ветеранам Великой Отечественной войны, – это служившие в 23 боевых конфликтах, в числе которых войны в Афганистане, Вьетнаме, Алжире, Египте. Всего 21 729 человек, которые будут получать 6,19 МРП (17 196 тенге).

Ветеранами, приравненными по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, признали:

Служивших в годы Великой Отечественной войны в городах, участие в обороне которых засчитывалось до 1 января 1998 года в выслугу лет. Вольнонаёмников в годы Великой Отечественной войны, участие в обороне которых засчитывалось до 1 января 1998 года в выслугу лет. Сыновей (воспитанников) полка и юнг в годы Великой Отечественной войны. Партизан и подпольщиков, принимавших участие в боевых действиях против фашистской Германии и её союзников в годы Второй мировой войны на территории зарубежных стран. Работников специальных формирований, которые в годы Великой Отечественной войны были переведены на положение военнослужащих и выполняли задачи в интересах действующей армии и флота. Работавших в период блокады в Ленинграде и награждённых медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Житель блокадного Ленинграда". Несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания в годы Второй мировой войны. Участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986-1987 годах, других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения, а также участвовавшие непосредственно в ядерных испытаниях.

Первым семи категориям положено пособие в 7,55 МРП (20 974 тенге). Таких в Казахстане 16 175 человек. Последней категории – чернобыльцам – повысили пособие в два раза до 4,8 МРП (13 344 тенге).

Тружеников тыла и обладателей звания "Еңбек ері" уравняли, но размер пособия у них разный

К ветеранам труда отнесли тех, кто получил звание "Қазақстанның Еңбек ері". Это звание утвердил Елбасы в 2008 году за выдающиеся достижения. В 2018 году обладателей этого звания включили в список получателей специального госпособия, которое составляет 138,63 МРП в месяц (1 МРП в 2020 году = 2 778 тенге), это 385 114 тенге. Пособие выплачивается пожизненно независимо от дохода.

В числе обладателей народная артистка Казахстана Роза Рымбаева (наградили в декабре 2019 года), глава Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" Ахметжан Есимов (наградили в декабре 2017 года), заслуженный мастер спорта СССР Жаксылык Ушкемпиров (наградили в декабре 2017 года), режиссёр Асанали Ашимов (наградили в мае 2017 года) и другие.

В новом законе к ветеранам труда относятся:

Герои Социалистического труда, кавалеры орденов Славы трёх степеней, Трудовой Славы трёх степеней;

лица, удостоенные звания "Қазақстанның Еңбек ері";

лица, награждённые орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;

лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награждённые орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны.

Героям Социалистического труда повысили размер пособия до 138,63 МРП (385 тысяч тенге) по закону о ветеранах. Обладатели звания "Қазақстанның Еңбек ері" с 2018 года получают такую же сумму – 138,63 МРП. А последние две категории относятся к труженикам тыла. Их размер пособия остался прежним.

5 мая на брифинге в Службе центральных коммуникаций вице-министр труда и социальной защиты населения Ерлан Аукенов рассказал, что размер пособия тружеников тыла составляет 2,13 МРП или 5 918 тенге.

Председатель Турксибского филиала республиканской организации ветеранов РК Галия Байгутдинова говорит, что надо было вывести в отдельную категорию тружеников тыла, награждённых медалью "За доблестный труд".

"Хотелось бы, чтобы эта группа была выделена. Они обижаются, считают, что у них должен быть особый статус. Они по-настоящему трудились в годы войны. В то время как на 75-летие Победы участники войны получили по миллиону, им перечислили по 100-50 тысяч тенге", – говорит Галия Байгутдинова.

"Кому мы даём "Еңбек ері" и платим им по 385 тысяч тенге? Розе Рымбаевой, главе крестьянского хозяйства, миллионерам... А что они героического совершили? Мне просто жалко денег налогоплательщиков. Напрашивается вопрос: а нужно ли вообще это звание?" – добавляет зампредседателя Ассоциации организаций ветеранов войны в Афганистане Кайрат Елубаев.

На звание "Еңбек ері", по его мнению, теперь смогут претендовать высокопоставленные чиновники и депутаты.

"И все они будут получать по 385 тысяч тенге. А те, кто кровью защищал интересы родины в Великой Отечественной войне, – в разы меньше. Разве это справедливо?" – спрашивает афганец.

К ветеранам не отнесли служивших на семипалатинском ядерном полигоне

Воины-афганцы до принятия закона имели статус приравненных к ветеранам. А те, кто охранял таджикско-афганскую границу, добивались этого 25 лет. Казахстанцы с 1992 по 2001 год по решению стран СНГ служили в точке, где периодически вспыхивали вооружённые конфликты. До принятия закона они не имели никаких льгот.

"Казахстанский батальон простоял дольше всех – девять лет. Там были настоящие бои, жертвы, тяжёлые условия. В ряде областей стоят памятники таджико-афганцам. Памятники стоят, а статуса не было. Это нонсенс, который удалось исправить", – говорит член Национального совета общественного доверия Мухтар Тайжан, который лоббировал эту поправку.

Единственное, о чём он жалеет, что в закон не включили служивших на семипалатинском полигоне.

"К сожалению, мы не досмотрели и включили не всех ветеранов. Они тоже рисковали жизнью по приказу родины. Мы не успели отработать этот вопрос, но его мы будем поднимать и дальше", – обещает Мухтар Тайжан.

Ветераны боевых действий будут получать пособие в размере 4,8 МРП (13 334 тенге в 2020 году) и выплаты в памятные даты. Сумма небольшая, но, по словам главы РОО "Союз ветеранов боевых действий на таджикско-афганской границе и военных конфликтов" Мурата Мухамеджанова, главное для служивших не деньги, а статус и почёт.

"Это станет примером для других ребят, которые будут участвовать в боевых действиях и миротворческих операциях, что в будущем государство их не забудет, что у них будут социальные гарантии и они не останутся на улице", – считает Мурат Мухамеджанов.

На социальные выплаты и льготы ветеранам и приравненным к ним лицам теперь ежегодно предусмотрено 2 млрд тенге.

Афганцы остались недовольны новым законом

Воины-афганцы считают, что депутаты поторопились с принятием закона о ветеранах.

"Любой принимаемый закон должен улучшать положение ветеранов, а не оставлять его таким же. Не для показухи. Но чем этот закон улучшил положение ветеранов войны, тружеников тыла, афганцев? В нём единственный плюс в том, что туда включили служивших на таджикско-афганской границе", – рассказывает председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Мурат Абдушукуров.

Он считает, что должны были повысить суммы пособий для ветеранов, решить жилищные вопросы, проблемы с медицинским обслуживанием. Для воинов-афганцев это крайне важно.

"На весь Казахстан всего два госпиталя для ветеранов: один на 90 мест, другой на 50. Туда попадают участники войны, труженики тыла, пострадавшие от семипалатинского полигона и другие – больше 700 тысяч человек. Они десятилетиями должны стоять в очереди", – перечисляет проблемы Мурат Абдушукуров.

Воины-афганцы получают пособие около 17 тысяч тенге. Матери, потерявшие сыновей в Афганистане, – 12 тысяч тенге.

"Среди афганцев есть инвалиды, которые получают пособия от 32 до 59 тысяч тенге. Если бы они были здоровы, то, наверное, зарабатывали больше. Труженики тыла – люди, которые трудились во время войны днями и ночами. А они получают пособие около шести тысяч тенге. Что такое шесть тысяч тенге? И таких вопросов у нас очень много", – продолжает наш собеседник.

Но предложения, которые разработали воины-афганцы, не учли в законе.

"Афганцы не участвовали в рабочей группе. Когда обсуждали этот законопроект, нас не пригласили, проигнорировали. Но несмотря на это мы обратились с письмом на имя премьер-министра и внесли свои предложения, потому что в той редакции, в которой закон пропустили и подсунули президенту, – это совершенно сырая редакция", – добавляет зампредседателя Ассоциации организаций ветеранов войны в Афганистане Кайрат Елубаев.

Новый закон не даёт социальных гарантий тем, кто в будущем будет участвовать в миротворческих миссиях.

"500 казахстанцев сейчас в Ливане, они под какую категорию попадают? Их в закон не включили. Казахстан же не живёт в вакууме, мы связаны международными обязательствами. Люди, которых отправляют на миротворческие операции, должны быть застрахованы законом, они должны знать, что если вернутся инвалидами, то будут героями, а не нищими, которые не смогут концы с концами свести", – говорит Мурат Абдушукуров.

По мнению воинов-афганцев, нужно отделить участников боевых действий от участников миротворческих операций. Дело в том, что одних отправляют воевать, не спрашивая их мнения, а другие служат по контракту и получают за это деньги.