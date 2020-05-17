Коронавирус в Костанайской области:
Два новых случая заболевания COVID-19 зарегистрировано 16 мая в Костанайской области
Коронавирусная инфекция выявлена у мужчины 1991 года рождения, проживающего в Житикара, сообщил сегодня, 17 мая, областной оперативный штаб. Мужчина был обследован на платной основе перед выездом на вахту.
Иллюстративное фото https://nisanurdergisi.com/
Также диагноз COVID-19 подтвержден у житикаринца 1963 года рождения, который был обследован в рамках скрининга с диагнозом ОРВИ.
"Данные лица госпитализированы в инфекционное отделение Житикаринской больницы. Получают необходимое лечение согласно утвержденного протокола, - говорится в сообщении. - Список контактных лиц определяется. Проводятся противоэпидемические мероприятия".
Всего в области зарегистрировано 78 случаев заболевания COVID-19. Получили лечение и выписаны с выздоровлением 40 человек, тяжелобольных нет, состояние пациентов удовлетворительное.
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