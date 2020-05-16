Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

17 мая в Мангистауской области ночью ожидается дождь, местами сильный. Местами гроза, шквал, град. Ветер юго-восточный с переходом в северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Актау 17 мая ожидаются ночью гроза, ветер юго-восточный с переходом в северо-западный, днем порывы до 18 метров в секунду.

Днем 17 мая в Северо-Казахстанской области ожидается местами гроза. Ветер юго-западный, южный, местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске то же самое.

17 мая в Костанайской области местами будет сохраняться гроза. Ветер юго-восточный местами 15-20 метров в секунду.

17 мая в Акмолинской области утром и днем местами ожидается гроза. Ветер юго-западный, южный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау днем 17 мая ожидается гроза. Ветер юго-западный, южный, порывы 15-20 метров в секунду.

17 мая в Атырауской области местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, ночью сильный дождь. Ветер северный, северо-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду. В Атырау ночью 17 мая временами сильный дождь.

17 мая днем в Кызылординской области местами ожидаются гроза, шквал, ветер южный, юго-западный, 15-20 метров в секунду.

Днем 17 мая в Актюбинской области местами ожидается сильный дождь. Также ожидается гроза, возможен град. Вероятность шторма - 80-100 процентов.