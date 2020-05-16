Жилье по "5-10-20": Можно ли купить "вторичку" и какой должен быть доход

В ближайшее время в Казахстане запустят новую жилищную программу "5-10-20". На эти цели из государственного бюджета направят 390 миллиардов тенге.

Для кого предназначена эта программа и когда она заработает? Каковы критерии для участников? Почему доход на одного члена семьи не должен превышать 101 270 тенге и возможно ли купить вторичное жилье?

На вопросы корреспондента Tengrinews.kz ответила председатель правления АО "Жилстройбербанк Казахстана" (ЖССБK) Ляззат Ибрагимова.

- Кто может претендовать на жилье по новой программе "5-10-20"? И каковы критерии для участников?

- Согласно закону о жилищных отношениях у нас есть граждане, которые почти 20 лет становились в очередь на жилье. Сейчас в очередях акиматов состоят около 540 тысяч человек. Из них 212 тысяч - это госслужащие и работники бюджетных организаций (воспитатели, учителя, врачи) и военнослужащие. Вторая группа - это социально уязвимые слои населения. Дети-сироты - 61 тысяча человек, 120 тысяч граждан находятся в категории "неполная семья" - вдовцы, матери-одиночки, разведенные. И эта группа достаточно сильно сейчас прирастает. 48 тысяч граждан у нас сейчас стоят по категории "многодетная семья" - то есть воспитывают 4 и более детей. 44 тысячи - это инвалиды первой-второй групп. Порядка 21 тысячи очередников - семьи, воспитывающие детей-инвалидов. 18 тысяч - пенсионеры.

При рассмотрении кредитных заявок мы будем смотреть на статус семьи с точки зрения дохода. По лестнице доступности жилья будут участвовать семьи, где доход на одного члена семьи меньше чем 3,1 процента от прожиточного минимума.

В среднем доход на одного члена семьи не должен превышать 100 тысяч тенге. К примеру, есть очередник-госслужащий, у него жена и двое детей. Совокупный доход семьи, скажем, 600 тысяч тенге на двоих. В этом случае они не пройдут по этой программе. Так как доход на каждого члена семьи превышает 100 тысяч тенге.

101 270 тенге на одного члена семьи - это максимальный предел. Все, у кого доход ниже - могут участвовать в программе "5-10-20".

- Как стать участником новой программы? Что нужно сделать? Как встать в очередь?

- В первую очередь нужно быть очередником. Постановка на очередь - это государственная услуга, которая оформляется через ЦОН. Если человек подходит по категориям (госслужащие, работники бюджетных организаций, военные, многодетные, неполные семьи, социально уязвимые и так далее), то он имеет право встать в очередь. Этим занимаются управления жилья при акиматах.

Эта очередь сейчас автоматизирована в единый сервис. Планируется, что до конца года эту автоматизированную систему учета передадут нам, в ЖССБК. Таким образом наши функции расширятся.

Также мы внесли предложение: если человек не является очередником, он не госслужащий, не бюджетник, но он вкладчик Жилстройсбербанка, у него есть накопления, отсутствует жилье, доходы не очень высокие, есть дети и так далее, мы предлагаем, чтобы какую-то часть жилья выделили и таким людям. Сейчас ждем решения и тогда уже окончательно объявим, смогут ли участвовать в "5-10-20" не только очередники.

- Какой механизм будет у новой программы? Можно ли по ней приобрести вторичное жилье?

- Хочу подчеркнуть, что эта программа инициирована в рамках антикризисного пакета правительства. Поэтому принято решение, что вторичное жилье мы не будем рассматривать в рамках этой программы, чтобы не допустить "перегрева" на рынке. К слову, осенью пойдет снижение цен на вторичное жилье. А цены будут снижаться, если будет очень большое предложение первичного жилья. Поэтому в этой программе участвует только первичное жилье, плюс это новые рабочие места.

Мы делали анализ платежеспособного спроса по регионам. Не секрет, что зарплата в Кызылорде на несколько десятков процентов меньше, чем в Нур-Султане. Поэтому вывели ценовые категории: Алматы - до 240 тысяч тенге за квадратный метр, Нур-Султан - до 220 тысяч тенге, Шымкент и пригород Алматы - до 200 тысяч, до 180 тысяч тенге - в Актобе, Атырау, Актау, Туркестане и Карагандинской области. И до 160 тысяч тенге в других регионах.

Также по этой программе будет разрешено покупать жилье от частных застройщиков. Это будет впервые по "Нурлы жер". Но там будет ограничение по сумме кредита.

Пока "потолок" по Алматы и Нур-Султану составляет 18 миллионов тенге и не более 15 миллионов тенге - в Атырау, Актау, Актобе, Шымкенте, Туркестане и Карагандинской области. И не более 12 миллионов для оставшихся регионов. "Потолок" займа еще обсуждается. Однако увеличение суммы займа означает сокращение количества участников.

- Какой нужен первоначальный взнос по новой программе?

- Первоначальный взнос - 10 процентов от суммы займа. Если по Алматы максимальная сумма займа составляет 18 миллионов, то на счете в ЖССБК у вас должно быть 1,8 миллиона тенге, по регионам 1,2 миллиона. Это будет не классическая ипотека. Вначале вы кладете 10 процентов на депозит и докапливаете эту сумму до 50 процентов. А через 8 лет ваша ставка упадет с 5 до 3,8 процента.

- Возможно ли использовать на приобретение жилья по "5-10-20" свои пенсионные накопления (из ЕНПФ)?

- Есть поручение Президента. Сейчас мы в активной стадии обсуждения этого вопроса с Министерством труда и соцзащиты, а также с ЕНПФ. Планируется, что при том коэффициенте достаточности, который определит в ближайшее время правительство, какая-то сумма избыточная будет разрешена, чтобы использовать ее как первоначальный взнос для участия в программе "5-10-20".

- Может ли человек участвовать в программах ЖССБК, если у него нет официального дохода и он не может подтвердить свою платежеспособность?

- Когда мы реализовали программу "Бақытты Отбасы", то приняли решение, что будем брать в расчет, если хотя бы за последние 6 месяцев единым платежом будут перечисления в ЕНПФ. В то же время мы активно берем созаемщиков. Таких случаев очень много. Когда низкая заработная плата, но она постоянная, допустим, у медсестер и воспитателей. Кроме близких родственников, мы разрешаем в качестве созаемщиков и третьих лиц. Но предупреждаем, что они несут ответственность по кредиту в полной мере, как и основной заемщик.

Также мы разрешаем объединить несколько депозитов между родственниками - сестрами, братьями, родителями, детьми.

- Могут ли участвовать в программе пенсионеры?

- По идее - да. У нас в очереди стоят 18 тысяч пенсионеров. Но понятно, что есть правило Нацбанка, когда срок займа рассчитывается как разница между пенсионным возрастом и возрастом заемщика. Если созаемщиком выступят близкие родственники, то, скорее всего, мы дадим им разрешение. Юридически и финансово мы этот вариант просчитаем. Там нужно будет посмотреть механизм оценки платежеспособности.

- Возможно ли по этой программе улучшить жилищные условия тем, у кого есть квартира, но она маленькая?

- К сожалению, нет. Если у человека есть квартира, он не может стоят в очереди. Участвовать могут лишь те, у кого отсутствует жилье за последние 5 лет.

- Считаюсь ли я очередником, если у меня открыт счет в Жилстройсбербанке?

- Давайте объясним еще раз. Если у вас есть только счет в Жилстройсбербанке и нет постановки в очередь в акимате, то вы не считаетесь очередником. Нужно встать в очередь. Как это сделать и кто подпадает под критерии - мы описали выше.

В целом мы планируем сделать законодательные инициативы по постановке в очередь и пересмотреть систему. Мы предлагаем сделать критерии более прозрачными и подходящими для всего населения. Вообще нужна прозрачность в сфере распределения жилья. Здесь стоит глобальная задача: сделать единый центр постановки на очередь, учета и распределения жилья. Лично я за то, чтобы списки очередников публиковались в открытом доступе. Чтобы все видели, кто там состоит. Может быть, у кого-то нет квартиры, но есть шесть "Гелендвагенов"?

- Берется ли во внимание кредитная история?

- Конечно, мы берем во внимание кредитную историю, но мы более либеральны. В других коммерческих банках смотрят на безупречность кредитной истории за последние 10 лет. У нас одно условие - на момент подачи кредитной заявки у претендента не должно быть просроченной задолженности в других банках. Но при этом, когда мы считаем расходы, платежи по потребительским кредитам включаются в ежемесячные расходы заемщика.

- В связи с принятием новой программы будут ли пересмотрены другие программы Жилстройсбербанка?

- Хочу всех успокоить, мы продолжаем кредитование по другим программам. Ни в коей мере это не означает сокращение функций банка. В зависимости от семейного дохода мы будет предлагать разные жилищные программы.

- Когда заработает программа "5-10-20"?

- Планируется, что в мае или в начале июня условия программы будут утверждены правительством как часть программы "Нурлы жер".

С точки зрения автоматизации бизнес-процессов мы готовы открыть двери хоть с завтрашнего дня. Согласно антикризисному плану все процедуры утверждаются постановлением правительства. И мы надеемся, что все этапы программы утвердят в первом полугодии. Запуск программы "5-10-20" мы ожидаем уже в июне.