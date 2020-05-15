В Рудном впервые выявлены заболевшие коронавирусной инфекцией

В Рудном выявлены два факта заражения COVID-19 (по состоянию на 15 мая 2020 года). Об этом сегодня сообщил областной оперативный штаб.

"В рамках скринингового обследования на ОРВИ и пневмонию диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у пенсионерки 1943 года рождения и мужчины 1987 года рождения. Данные лица госпитализированы в инфекционное отделение Рудненской городской больницы", - говорится в сообщении.

Определяется круг контактных лиц. Проводятся необходимые противоэпидемиологические мероприятия.

По состоянию на 15.05.2020 года в Костанайской области зарегистрированы 74 человека с инфекцией COVID-19.

В социальных сетях распространяется видео блокировки подъезда. В комментариях сообщается, что оно сделано в Рудном.

Позже очевидцы сообщили, что оцепление убрали.