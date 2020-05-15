Коронавирус в Костанайской области:
В Рудном впервые выявлены заболевшие коронавирусной инфекцией
В Рудном выявлены два факта заражения COVID-19 (по состоянию на 15 мая 2020 года). Об этом сегодня сообщил областной оперативный штаб.
"В рамках скринингового обследования на ОРВИ и пневмонию диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у пенсионерки 1943 года рождения и мужчины 1987 года рождения. Данные лица госпитализированы в инфекционное отделение Рудненской городской больницы", - говорится в сообщении.
Определяется круг контактных лиц. Проводятся необходимые противоэпидемиологические мероприятия.
По состоянию на 15.05.2020 года в Костанайской области зарегистрированы 74 человека с инфекцией COVID-19.
В социальных сетях распространяется видео блокировки подъезда. В комментариях сообщается, что оно сделано в Рудном.
Позже очевидцы сообщили, что оцепление убрали.
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