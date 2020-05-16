13-й розыгрыш КХЛ готовит для болельщиков сюрпризы

13-й розыгрыш КХЛ ожидается интересным и с некоторыми обновлениями. За межсезонный перерыв в клубах произошли различные изменения, так, например, «Сочи» занимаются улучшением линии атаки, приобретая и возвращая хороших игроков; минское «Динамо» настроено на сохранение действующего состава; «Адмирал» из-за отсутствия финансирования выходит из КХЛ; а казахстанские «Барсы» войдут в новый сезон с новым тренером, который заменит Андрея Скабелку, отказавшегося от продления контракта с клубом.

После такой перемены болельщики «Барыса» будут вместе с Keepon betting особо следить за первыми сыгранными матчами в турнире. После Андрея Скабелки должность главного тренера, по мнению некоторых экспертов, возглавит Юрий Михайлис. Это опытный специалист в области хоккея, который сегодня является главным тренером клуба «Номад». В «Номаде» под руководством Михайлиса воспитываются хорошие хоккеисты, которых приглашают играть в КХЛ. Так, в текущем году «Барыс» сделал предложение еще 4-м игрокам о продлении контракта на 2 года.

Кроме Юрия Михайлиса, на пост главного тренера рассматривался Ари-Пекка Селин, тренер финского клуба «Эссят». Его возвращение в «Барыс» будет желанным для болельщиков, так как под его руководством в сезоне 2013/2014 «Барсы» прошли во второй тур плей-офф кубка имени Ю. Гагарина и стали победителя дивизиона Чернышева в 2014 году.

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