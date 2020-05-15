«С квалификацией дела согласен, вину признаю», - процесс по делу Алексея Тарасова начался в онлайн-режиме в Костанае

Судебное разбирательство по уголовному делу в отношении экс-руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Алексея ТАРАСОВА началось в суде № 2 Костаная сегодня, 15 мая.Заседание прошло в онлайн-режиме.

Тарасов обвиняется по двум статьям УК РК: ч. 4 п. 3 ст. 361 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 5 п. 2, ч. 3 п. 2 ст. 365 (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).

В частности, согласно обвинительному заключению, Тарасов в целях извлечения выгодя для себя воспрепятствовал предпринимательской деятельности и нанес вред ТОО "Сервис КСТ". Оно занималось возведением арки Центрального сквера стоимостью 80 млн тенге. Подрядчик обвинил заказчика - отдел ЖКХ - в том, что он не подписал ни один акт выполненных работ, несмотря на сданную в срок арку. Предприятие выиграло дело в суде апелляционной инстанции.

После зачтения обвинительного приговора судья обратился к подсудимому с вопросом к подсудимому о признании вины.

- С квалификацией дела согласен, вину признаю, добытые доказательства не оспариваю, - сказал Алексей Тарасов.

В связи с чем судья решил перейти к прениям, но прокурор попросил время на подготовку к ним.

Прения назначили на 21 мая.