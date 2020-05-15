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Шестилетний мальчик выпал со второго этажа в Костанае
Мальчик решил снять москитную сетку с окна и по неосторожности выпал. Об этом сегодня, 15 мая, сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.
Иллюстративное фото baikal-info.ru
Несчастный случай произошел 14 мая в 23.37. Семья проживает в собственном двухэтажном доме. В день инцидента, несмотря на поздний час, еще никто не спал. Шестилетний мальчик оставался один в своей комнате на втором этаже и решил снять москитную сетку с окна. Однако по несторожности выпал наружу
- При падении он зацепился за ветви растущего дерева и приземлился на мягкий грунт, - сообщили в пресс-службе. - Ребенок поднялся с земли и самостоятельно зашел домой. Он сразу сообщил о случившемся родителям.
Мальчика госпитализировали с диагнозом ушибы грудного отдела позвоночника в отделении травматологии Костанайской областной детской больницы.
Сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние медики оценивают как средне стабильное.
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