Шестилетний мальчик выпал со второго этажа в Костанае

Мальчик решил снять москитную сетку с окна и по неосторожности выпал. Об этом сегодня, 15 мая, сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Иллюстративное фото baikal-info.ru

Несчастный случай произошел 14 мая в 23.37. Семья проживает в собственном двухэтажном доме. В день инцидента, несмотря на поздний час, еще никто не спал. Шестилетний мальчик оставался один в своей комнате на втором этаже и решил снять москитную сетку с окна. Однако по несторожности выпал наружу

- При падении он зацепился за ветви растущего дерева и приземлился на мягкий грунт, - сообщили в пресс-службе. - Ребенок поднялся с земли и самостоятельно зашел домой. Он сразу сообщил о случившемся родителям.

Мальчика госпитализировали с диагнозом ушибы грудного отдела позвоночника в отделении травматологии Костанайской областной детской больницы.

Сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние медики оценивают как средне стабильное.