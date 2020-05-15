Автобусы нескольких маршрутов Костаная могут не выйти на рейс из-за ужасного состояния дороги

С 18 мая в Костанае возобновляется движения общественного транспорта по всем маршрутам с 7.00 до 20.00. Но один из перевозчиков заявил, что выход их автобусов на линии может сорваться. Причина - провалившийся участок дороги.

- Наша организация находится в городе Тобыл, в районе ул. Чайковского, - сообщил «НГ» заместитель директора ТОО "Компания STA” Юрий ПАНАСЕНКО. - Там же расположен асфальтобетонный завод фирмы «Гранд АБЗ», сотрудники которого на большегрузных машинах развозят щебень для строительства дорог. Большегрузы настолько испортили дорогу, что сейчас на ней не осталось асфальта. Мы неоднократно просили компанию хотя бы засыпать ямы щебнем, который они же и производят, но реакции не последовало.

По словам Панасенко, участок дороги «убивали» постепенно на протяжении нескольких лет. Он находится на балансе акимата Тобыла, но чиновники тоже не спешат выделять деньги на его ремонт. А с 18 мая по этому отрезку должны выезжать автобусы сразу нескольких маршрутов: кроме дачных №№ 113 "А" и 113 "Б" еще и городские №№ 8, 10, 12, 21, 38.

На видео и фото, которые Панасенко прислал в редакцию «НГ» - кусок проселочной дороги с ямами. После дождей этот участок пришел в еще более ужасное состояние. Сложно представить, что здесь вообще когда-то был асфальт. По этому участку с трудом движутся даже грузовые автомобили, не говоря уже о легковых и автобусах.