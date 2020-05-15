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Министр образования ответил на петицию казахстанских родителей
Родители казахстанских школьников создали петицию "против планов узаконить дистанционное обучение". Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов прокомментировал инициативу казахстанцев, передает Tengrinews.kz.
Фото ©Турар Казангапов
В настоящее время петицию "За традиционные очные школы" подписали почти 20 тысяч человек.
Аймагамбетов пояснил, что дистанционное обучение – это вынужденная мера, на которую в стране пошли в связи с мировой пандемией COVID-19.
"Перед нами стояла задача сохранить здоровье учащихся и работников системы образования, но при этом не прерывать процесс обучения. (...) Мы использовали все имеющиеся у нас возможности для того, чтобы обучение не прерывалось. Я считаю, что несмотря на некоторые накладки, в целом процесс был организован.
Тем не менее, мы все понимаем, что на сегодняшний день самым эффективным и удобным форматом является традиционное очное обучение в школе. Никто традиционную форму очного обучения не отменяет", - пояснил Аймагамбетов.
Министр рассказал, для чего нужно развивать технологии дистанционного обучения и проводить информатизацию школ.
"Возьмем, к примеру, ситуацию, когда школьники из-за погодных условий пропускают занятия, а потом наверстывают пропущенный программный материал. Как дополнительная возможность и альтернатива. Или ситуацию, когда ребенок по состоянию здоровья занимается дома.
Мы все понимаем, что учеба в школе в привычном нам всем очном формате обучения сегодня является наилучшим решением, и надеемся, что следующий учебный год пройдет в стенах школ", - заверил министр.
Ранее Аймагамбетов сообщил, что из-за угрозы коронавируса привычное обучение в школах с 1 сентября под вопросом.
"Никто не может знать, будет ли вторая волна пандемии, будет ли повторение, насколько быстро мы сможем оправиться. Поэтому в любом случае мы знаем, что учебный год начнется 1 сентября, мы готовим несколько вариантов. Нам очень важно уже более основательно подготовиться", - сказал министр.
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