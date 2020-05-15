Министр образования ответил на петицию казахстанских родителей

Родители казахстанских школьников создали петицию "против планов узаконить дистанционное обучение". Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов прокомментировал инициативу казахстанцев, передает Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

В настоящее время петицию "За традиционные очные школы" подписали почти 20 тысяч человек.

"Мы, родители казахстанских детей, выражаем свой протест против планов узаконить дистанционное обучение. Мы категорически против того, чтобы после снятия карантинных мер отдельные предметы остались в цифровом формате навсегда. Мы настаиваем на том, чтобы право наших детей на среднее образование, закрепленное 30 статьей Конституции, было обеспечено в полном объеме - по всем без исключения дисциплинам и при непосредственном, личном участии профессиональных педагогов", - говорится в петиции.

Аймагамбетов пояснил, что дистанционное обучение – это вынужденная мера, на которую в стране пошли в связи с мировой пандемией COVID-19.

"Перед нами стояла задача сохранить здоровье учащихся и работников системы образования, но при этом не прерывать процесс обучения. (...) Мы использовали все имеющиеся у нас возможности для того, чтобы обучение не прерывалось. Я считаю, что несмотря на некоторые накладки, в целом процесс был организован.

Тем не менее, мы все понимаем, что на сегодняшний день самым эффективным и удобным форматом является традиционное очное обучение в школе. Никто традиционную форму очного обучения не отменяет", - пояснил Аймагамбетов.

Министр рассказал, для чего нужно развивать технологии дистанционного обучения и проводить информатизацию школ.

"Возьмем, к примеру, ситуацию, когда школьники из-за погодных условий пропускают занятия, а потом наверстывают пропущенный программный материал. Как дополнительная возможность и альтернатива. Или ситуацию, когда ребенок по состоянию здоровья занимается дома.

Мы все понимаем, что учеба в школе в привычном нам всем очном формате обучения сегодня является наилучшим решением, и надеемся, что следующий учебный год пройдет в стенах школ", - заверил министр.

Ранее Аймагамбетов сообщил, что из-за угрозы коронавируса привычное обучение в школах с 1 сентября под вопросом.

"Никто не может знать, будет ли вторая волна пандемии, будет ли повторение, насколько быстро мы сможем оправиться. Поэтому в любом случае мы знаем, что учебный год начнется 1 сентября, мы готовим несколько вариантов. Нам очень важно уже более основательно подготовиться", - сказал министр.