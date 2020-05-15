Еще 4 случая заражения COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области

Два случая выявлены в Житикаре и один в Денисовском районе - у женщин 1968, 1971 и 1993 года рождения. Все женщины - близкие по контакту с ранее зараженными людьми. Об этом сегодня, 15 мая, сообщили в информационном оперативном штабе.

Еще один случай КВИ выявлен у 38-летнего мужчины.

- Данный гражданин вернулся из Росийской Федерации, после чего был госпитализирован в провизорное отделение Карабалыкской больницы. По результатам ПЦР исследования анализ COVID-19 был подтвержден, - сообщили в штабе. - В настоящее время больные получают необходимое лечение. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Всего в области выявлено 72 человека с инфекцией COVID-19, 36 человек выздоровели, 1 скончался.