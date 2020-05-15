Накопления в ЕНПФ хотят использовать как первоначальный взнос по "5-10-20"

Пенсионные накопления казахстанцев в ЕНПФ, возможно, будут использованы как первоначальный взнос для участия в новой жилищной госпрограмме "5-10-20". Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщила председатель правления "Жилстройсбербанк Казахстана" Ляззат Ибрагимова.

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"Есть поручение Президента, сейчас мы в активной стадии обсуждения этого вопроса с Министерством труда и соцзащиты, а также с ЕНПФ. Планируется, что при том коэффициенте достаточности, который определит в ближайшее время правительство, какая-то сумма избыточная будет разрешена, чтобы использовать ее как первоначальный взнос для участия в этой программе - "5-10-20", - рассказала Ляззат Ибрагимова.

Согласно проекту максимальная ставка по кредиту составит 5 процентов, первоначальный взнос - от 10 процентов и срок кредитования – до 20 лет.

Напомним, 11 мая Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил запустить новый проект по обеспечению кредитным жильем "5-10-20".

По словам Главы государства, в этом году запланированы рекордные объемы строительства в стране - 15 миллионов квадратных метров, или 150 тысяч квартир и домов.