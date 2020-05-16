«Скептицизм земляков не поддерживаю. Блогер из Костаная - о времени, проведенном в изоляции в Нур-Султане, и об отношении к карантину

Введение режима ограничений в Костанайской области показало, насколько наш народ ценит свободу передвижения. Многие из нас в период ЧП смотрели на представителей власти, принимавших один запрет за другим, буквально как на врагов народа. При этом в нашем регионе ввели эти меры позже всех в стране. Первопроходцами же были жители Нур-Султана и Алматы, сидевшие на жестком карантине с 22 марта по 29 апреля. В их числе - Павел ТЕНЦЕР, блогер, марафонец и специалист в сфере информационных технологий. «НГ» задала Павлу несколько вопросов в формате видеосвязи.

Павел Тенцер: «Я не считаю, что весь остальной мир – глупцы, а коронавирус - заговор или фарс»

- Что вас связывает с Костанайской областью?

- Я родился и вырос Аулиекольском районе. В самом Костанае жил всю свою взрослую жизнь. Здесь мои родители, родственники, друзья, бывшие коллеги. Вся моя основная жизнь связана с Костанаем.

- Сколько времени живете в столице? Успели уже привыкнуть? Скучаете по дому?

- Конечно, скучаю. В Астане, то есть в Нур-Султане, я уже год. 1 апреля 2019-го переехал сюда. Это классный современный город. Он полностью удовлетворяет все мои нужды, в том числе и в плане личностного развития. Я давно думал о переезде, поэтому считаю это удачным решением. Здесь я могу реализовать свои планы и желания.

- Как введение ЧП, а за ним и карантина повлияли на вашу работу?

- Повлияло, конечно, но не очень сильно. Пришлось перейти на удалёнку. Работаю я в сфере IT в квазигосударственном секторе. Наша организация вошла в перечень предприятий, деятельность которых не приостанавливалась в период действия карантина. С 11 мая наконец-то вернулся к обычному режиму работы.

- На момент объявления о карантине в Нур-Султане вы были в Костанайской области. Почему вы не остались в кругу семьи?

- Изначально хотел подольше остаться дома. На тот момент я был в отпуске. Но когда узнал, что Нур-Султан с 22 марта закрывают на карантин, пришлось прервать отпуск и 19 марта вернуться назад. На въезде в город меня спросили, в курсе ли я что до окончания карантина не смогу выехать из города. Я сказал, что знаю и понимаю это. А основная причина преждевременного возвращения - дома не было возможности полноценно работать удаленно.

- В последние годы вы профессионально занимаетесь бегом, участвуете в соревнованиях, в том числе международных. Как изменилась эта часть вашей жизни с введением карантина?

- На самом деле я не занимаюсь бегом профессионально. То, что делаю я, это любительский уровень. Профессионалы в беге зарабатывают на этом. Они состоят в федерациях легкой атлетики в своих регионах. Еще одно отличие от профессионала – у меня нет тренера. Тренируюсь сам по себе и никогда никого не наставляю, потому как считаю, что недостаточно компетентен. Просто бегаю в свое удовольствие и описываю ощущения от процесса.

С введением карантина моя беговая деятельность сильно пострадала. Перед самым карантином я был на так называемом пике формы, так как готовился участвовать в Ташкентском марафоне, запланированном на 22 марта. А получилось так, что до конца апреля сидел дома и не мог бегать. На улице это было запрещено, а все залы и манежи закрыли.

Находясь постоянно в квартире, старался хоть как-то поддерживать физическую форму. Один раз участвовал в благотворительном забеге, проводимом онлайн: пробежал 10 км по квартире на участке длиной 9 м - от угла кухни до угла зала. Но все это не сравнить с нормальными тренировками. Многие спрашивали, почему не куплю беговую дорожку, но это не то. Она держит только фиксированный темп, что совершенно не подходит для полноценных тренировок.

После благотворительного забега по квартире. 10 км от угла кухни до угла зала

- Как менялись ваши эмоции в условиях карантина?

- Изначально, как и многие, наверное, я воспринял карантин как испытание, такого рода квест или челлендж. Всем было интересно, каково это - посидеть дома. И я в самом начале пребывал в приподнятом настроении, смешанном с чувством тревоги. Затем день за днем оно плавно перетекало в уныние, скуку и тоску. А потом всё это трансформировалось в смирение. Стремление что-либо делать стало сходить на нет, наступило состоянии прокрастинации. Подолгу сидел в телефоне, зависая в YouTube. Но как только разрешили бегать на улице с 29 апреля, мое эмоциональное состояние заметно улучшилось.

- Чем занимались, как поддерживали физическую форму? Вы были один в квартире?

- Мы живем вместе с моей второй половинкой. Она, так же как и я, работала дистанционно. И за эти почти полтора месяца мы пережили все стадии проверки на прочность наших отношений. Было нелегко, но мы справились.

Физическую форму я поддерживал в основном благодаря участию в разных челленджах, которые организовывали околобеговые компании - бренды спортивной одежды и другие. Одна российская компания запустила челлендж, для участия в котором нужно было ежедневно делать упражнения и выкладывать фото в специальное приложение. И вот каждый день я качал пресс, приседал, отжимался, даже бегал по ступенькам в подъезде.

А еще сейчас изучаю испанский язык. И все эти дни в изоляции старался как можно больше уделять внимание обучению. Использовал разные приложения, смотрел видео на испанском. В общем, самообразовывался.

- Расскажите о послаблениях, которые произошли в столице с конца апреля.

- Здесь было изначально ясно - что можно делать во время карантина, а что нельзя. И это хорошо! И то же самое можно сказать о послаблениях, введенных после 29 апреля. Сначала четко сказали, что можно бегать только во дворе. Потом – в шаговой доступности от дома. А затем, после 4 мая, разрешили бегать где угодно. Сейчас добегаю до дальних районов города. Попутно открываю для себя столицу. Вижу дома, строения, памятники, интересные изображения, которых раньше не видел и не знал. В целом сейчас в Нур-Султане можно делать практически всё, что и раньше, только с соблюдением мер предосторожности и без образования скопления людей.

Вот так украсили один из домов в Нур-Султане. Граффити в поддержку работы медперсонала в это трудное время

- В своем блоге вы писали, что не разделяете мнение костанайцев, негативно настроенных к введению ЧП и карантина. Не изменилось ли ваше мнение?

- Вообще всё, что касается мер, принятых государством по борьбе с короновирусной инфекцией, это сложный и неоднозначный вопрос. Наш народ всегда критикует нашу власть за то, что у нас в государстве многое не так, как в цивилизованном мире. Но в этот раз Казахстан поступил именно так, как это сделал почти весь остальной мир. Причем сделал это в числе первых, несмотря на маленькое число зараженных на тот момент. Поэтому считаю, что в этом случае критика в адрес нашей страны и руководства неуместна.

Я не знаю, насколько серьезен этот вирус и насколько оправданы принятые меры. Просто потому, что сейчас, наверное, никто в мире не знает этого наверняка. Однако практика всех ведущих стран в этом вопросе показала, что изоляция действительно помогает сократить пиковую нагрузку на систему здравоохранения. А она у нас не самая лучшая в мире и поэтому максимальную нагрузку могла не выдержать. Спасибо государству, что не стало тестировать под нагрузкой нашу систему здравоохранения. Это бы привело к повсеместному заражению врачей и медперсонала, что крайне негативно бы отразилось на всей системе в целом.

Как видите, мое мнение не изменилось. Я не поддерживаю скептицизм своих земляков–костанайцев. Потому как не считаю, что весь остальной мир – глупцы, а коронавирус - это какой-то заговор или фарс. Возможно, небольшое количество зараженных граждан в Казахстане, по сравнению с другими странами, это результат того, что предприняты четкие и жесткие действия. Посмотрите, что сейчас происходит в той же Беларуси, отрицающей эпидемию. Там количество зараженных и умерших в разы больше, чем в Казахстане, хотя численность их населения меньше нашего.

- Многие устали от нескончаемого потока негативной информации, ограничений и запретов. Всем хочется скорее вернуться к привычной жизни. Какой бы вы дали совет о том, что каждый из нас сам может сделать сейчас?

- Каждый из нас должен просто предпринять максимальное количество усилий для того, чтобы не поддаваться панике – это во-первых. Во-вторых, следить за своим здоровьем и здоровьем близких. Не пренебрегать рекомендациями медиков. И даже если предположить, что вся эта ситуация - результат заговора, то приобретенные за последнее время положительные привычки совсем не помешают в обычной жизни. Тем более - в период массового распространения ОРВИ и ОРЗ.

И еще - думаю, что страну после всех затрат, понесенных в связи с ведением ЧП и карантина, скорее всего, ждет жесточайший экономический кризис. Экономику нужно будет восстанавливать. И в этой ситуации уповать лишь на одно государство будет неправильным. Считаю, что экономика стабильна и устойчива, в первую очередь, тогда, когда развит и крепко стоит на ногах малый бизнес. За время карантина у людей наверняка возникло много мыслей, как улучшить свою жизнь и жизнь вокруг себя. Нельзя терять времени! Всем, кто чувствует желание и силы, необходимо просто брать и заниматься каким-то делом. Возможно, через время на казахстанском бизнес-небосклоне появятся новые лица, которые создадут дополнительные рабочие места и улучшат финансовое положение как себя самих, так и других людей.

Досье «НГ»

Павел Тенцер, 1987 г. р. В 2005-2019 годах учился, работал в Костанае.

Неоднократный участник «Омского марафона» (Сибирский международный марафон), «Астана-марафона», «Алматы-марафона». Участник «IrbisRace» (горный ультрамарафон – 50 км в горной местности с набором высоты до 6 000 м). Пробежал забег «Самопревосхождение» – 100 км (ночью). Состоит в клубе любителей бега «TengriRunners».

В своем блоге в Instagram пишет, в основном, о спорте, в частности - о беге, соревнованиях по бегу и всем, что с этим связано. Также пишет о путешествиях. Основной стиль текстов – мини-рассказы. Раньше писал на платформе Yvision.kz. Иногда пишет в Telegram-канале. Подписчиков в Instagram на сегодня 2 270, в основном это беговая аудитория.

Фото из личного архива Павла ТЕНЦЕРА