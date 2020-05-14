55 вахтовиков «Тенгизшевройла» приедут в Костанай

Работники предприятия «Тенгизшевройл», завершившие вахту, прибудут в Костанай 14 мая. Все они - жители нашей области. Об этом сегодня сообщили в областном оперативном штабе.

Фото из архива "НГ"

- По прибытию данные граждане пройдут анкетирование, термометрию с целью выявления признаков заболевания коронавирусной инфекции, - сообщили в штабе. - После этого они будут доставлены к месту временной изоляции - в карантинные стационары областного центра, где у них будет проведен забор материала для исследования методом глубокого анализа на предмет наличия заболеваемости COVID-19.

Если результаты исследования будут отрицательными, вахтовиков отправят на домашний карантин на 14 дней. Тех, у кого результат будет положительным, направят на лечение в инфекционное отделение.

Напомним, 29 апреля в область вернулись 358 рабочих из Тенгиза. У семерых из них впоследствии обнаружили COVID-19.