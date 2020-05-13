Казахстанцам запретят шуметь с 22:00 до 9:00

Одобренные во втором чтении поправки по вопросам здравоохранения на пленарном заседании Мажилиса Парламента, предусматривают изменение времени режима тишины, передает корреспондент zakon.kz.

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В целях соблюдения требований статьи 14 Конституции РК о равенстве всех перед законом и судом установлено для всех одинаковое время по соблюдению режима тишины", - сказала депутат Зауреш Аманжолова, выступая по проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения".

Она сообщила, что тем временем вводится отдельно один режим тишины по времени для рабочих дней и отдельно другой - для выходных и праздничных.

В поправках содержится норма, устанавливающая одинаковое для всех время режима тишины: в рабочие дни - с 22:00 часов до 9:00 часов, в выходные и праздничные дни - с 23:00 часов до 10:00 часов, - указала парламентарий.

Напомним, ранее в Кодексе об административных правонарушениях время тишины было установлено с 23:00 до 6 утра, и при том разделения на рабочие и выходные дни не было.