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Казахстанцам запретят шуметь с 22:00 до 9:00
Одобренные во втором чтении поправки по вопросам здравоохранения на пленарном заседании Мажилиса Парламента, предусматривают изменение времени режима тишины, передает корреспондент zakon.kz.
Иллюстративное фото domstrousam.ru
В целях соблюдения требований статьи 14 Конституции РК о равенстве всех перед законом и судом установлено для всех одинаковое время по соблюдению режима тишины", - сказала депутат Зауреш Аманжолова, выступая по проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения".
Она сообщила, что тем временем вводится отдельно один режим тишины по времени для рабочих дней и отдельно другой - для выходных и праздничных.
В поправках содержится норма, устанавливающая одинаковое для всех время режима тишины: в рабочие дни - с 22:00 часов до 9:00 часов, в выходные и праздничные дни - с 23:00 часов до 10:00 часов, - указала парламентарий.
Напомним, ранее в Кодексе об административных правонарушениях время тишины было установлено с 23:00 до 6 утра, и при том разделения на рабочие и выходные дни не было.
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