Два метра друг от друга - Как будет проходить ЕНТ-2020?

Участниками Единого национального тестирования в Костанайской области станут 3 183 выпускника средних школ - это 71% от общего числа выпускников. Проходить ЕНТ будет с 20 июня по 5 июля.

Об этом сегодня, 13 мая, на онлайн-брифинге в офисе "Антикор орталыгы" сообщил директор костанайского филиала Национального центра тестирования Нургелды ХАСЕНОВ.

- База данных, куда приходили заявки на участие в ЕНТ, уже закрыта, - отметил он. - Если кто-то не успел подать заявление, решение будет отдельно принимать руководство филиала. Вопрос будет решаться индивидуально. Справки можно получить по телефону: 55-84-55. Мы постараемся войти в положение.

ЕНТ в этом году проведут с дополнительными нормами санитарной безопасности. Расстояние между учениками - минимум 2 м. В лекционную аудиторию будут запускать не более 40 человек. При этом возрастёт количество потоков.

Если у выпускника найдут сотовый телефон, его удалят с экзамена и в течение года он не сможет принимать участие в ЕНТ.

- Апелляцию можно подать на следующий день с 9-ти до 13 часов, - ответил на вопрос "НГ" Хасенов. - В конце тестирования на доске информации мы вывесим коды правильных ответов. Школьник может подойти и сверить данные. При раздаче материалов ученику выдаётся копия листа ответов. При его заполнении можно пометить спорный вопрос.

Фото Георгия ГОВОРОВА