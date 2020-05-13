Как изменится норма о донорстве органов в Казахстане

Депутаты Мажилиса одобрили норму, позволяющую изымать органы умершего человека для донорства только с согласия родственников, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В новом проекте Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения, одобренном депутатами Мажилиса во втором чтении, доработаны нормы, регулирующие вопросы трансплантологии.

"Внесены поправки, регламентирующие порядок изъятия органов и тканей у посмертного донора. Предусмотрено, что изъятие органов невозможно при наличии прижизненного волеизъявления о своем несогласии стать донором. В случае если после смерти такого заявления не было, то изъятие его органов может быть осуществлено только при письменном согласии супруги или супруга либо с согласия близких родственников", - сообщила депутат Зауреш Аманжолова.

По ее словам, необходимость такого согласия предложено установить и в отношении патологоанатомического вскрытия. При этом перечень случаев, при котором патологоанатомическое вскрытие является обязательным, сокращен до трех: мертворождение, материнская и младенческая смертность.

В действующей редакции кодекса есть презумпция согласия, по которой врачи имеют право изымать органы для донорства, если человек при жизни не подписал документ о несогласии. В то же время врачи по поручению министра здравоохранения Елжана Биртанова перед изъятием органов просят согласия родных.

"Исключена возможность вывоза органов и тканей из Казахстана для нужд иностранных граждан. Депутатами предложено вывоз органов осуществлять исключительно для граждан Казахстана, получающих медицинскую помощь за рубежом", - добавила Аманжолова.