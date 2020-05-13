Подозреваемого в убийстве задержали в Карабалыкском районе из-за страшной находки в брошенном доме

Человеческие кости обнаружили при разборе брошенного дома в п. Белоглинка Карабалыкского района. Останки были спрятаны в мешок, который нашла местная жительница, купившая этот дом.

- Предположительно это останки 31-летней жительницы п. Белоглинка, которая пропала в 2014 году, - сообщил сегодня, 13 мая, на брифинге старший следователь по особо важным делам следственного управления департамента полиции Костанайской области Артем ТКАЧЕНКО. - По факту ее исчезновения тогда возбудили уголовное дело. Заявление об исчезновении подала ее сестра. Полицейские осматривали многие дома, но не факт, что именно этот дом тщательно обследовали. На данный момент подозреваемый задержан, он также житель поселка Белоглинка. По предварительным данным, в 2014 году он распивал вместе с пропавшей спиртные напитки. После того, как женщина исчезла, он выехал в Россию, откуда вернулся в прошлом году.

Рядом с останками лежали куртка и халат, которые, по словам сестры, принадлежали пропавшей.

В отношении 62-летнего подозреваемого возбуждено дело по статье УК РК "Убийство", признательные показания он пока не дал.

По найденным останкам проводится ряд экспертиз.