За спасение человека из горящей квартиры наградят проводника поезда в Костанае

Балкон в квартире на 5-м этаже дома № 30 по пр. Кобланды батыра в Костанае загорелся 11 мая, около 16.00.

Иллюстративное фото news.rambler.ru

- Проживающий в квартире хозяин курил на балконе, где лежало много старых вещей, - сообщил «НГ» сегодня, 13 мая, начальник ДЧС Костанайской области Талгат КАКИМОВ. - После перекура мужчина вернулся в квартиру и заснул. Проживающий в соседнем подъезде Асылхан Байбусынов увидел, что с балкона валит дым, забежал на 5-й этаж и вынес хозяина на руках. И сам, чем смог, начал тушить пожар на балконе.

Через несколько минут подъехали три пожарных расчета и 12 сотрудников, которые полностью потушили пожар.

Асылхан Байбусынов работает проводником поезда в ТОО «Турксиб-Астана». Как отметил Талгат Какимов, за спасение человека его наградят ценным подарком - именными часами МВД РК.