Два года лишения свободы за двух сбитых сайгаков получил житель Костаная

В июле 2019 года мужчина преднамеренно сбил животных, занесенных в Красную книгу, возле поселка Уленды в Наурзумском районе. Ущерб, нанесенный лесному хозяйству, оценивается в 6 млн тенге. Об этом сегодня, 13 мая, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Иллюстративное фото netstorage-nur.akamaized.net

Костанаец ехал по полевой дороге, когда увидел четырех пасущихся сайгаков. Он стал преследовать животных, двух сайгаков ему удалось сбить. Вместе со своим другом мужчина загрузил большого животного в багажник, а тушу маленькой сеголетки оставили на месте.

Инцидент заметил проезжавший мимо житель Наурзумского района, он и сообщил о случившемся в полицию.

- Водитель, сбивший сайгаков, был задержан. В отношении подозреваемого отделом полиции Наурзумского района проведено расследование по статье 337 УК РК «Незаконная охота», - сообщили в пресс-службе.

Суд приговорил костанайца к двум годам лишения свободы.