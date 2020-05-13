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Два года лишения свободы за двух сбитых сайгаков получил житель Костаная
В июле 2019 года мужчина преднамеренно сбил животных, занесенных в Красную книгу, возле поселка Уленды в Наурзумском районе. Ущерб, нанесенный лесному хозяйству, оценивается в 6 млн тенге. Об этом сегодня, 13 мая, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Иллюстративное фото netstorage-nur.akamaized.net
Костанаец ехал по полевой дороге, когда увидел четырех пасущихся сайгаков. Он стал преследовать животных, двух сайгаков ему удалось сбить. Вместе со своим другом мужчина загрузил большого животного в багажник, а тушу маленькой сеголетки оставили на месте.
Инцидент заметил проезжавший мимо житель Наурзумского района, он и сообщил о случившемся в полицию.
- Водитель, сбивший сайгаков, был задержан. В отношении подозреваемого отделом полиции Наурзумского района проведено расследование по статье 337 УК РК «Незаконная охота», - сообщили в пресс-службе.
Суд приговорил костанайца к двум годам лишения свободы.
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