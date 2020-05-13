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ВОЗ оценила борьбу с коронавирусом в Казахстане
13 мая 2020, 09:33 | Общество
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге высоко оценил усилия Казахстана в борьбе с коронавирусом, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото Турар Казангапов©
В своем Twitter Клюге указал нашу страну в качестве примера активных усилий по стабилизации COVID-19. Он перечислил меры по борьбе с вирусом, которые оценил в Казахстане:
- Усиленное наблюдение.
- Обширное тестирование, в том числе медицинских работников.
- Цифровой сбор данных.
- Своевременная профилактика и усиленное отслеживание контактов.
- Правильное лечение пациентов.
- Исследование.
По последним данным, в Казахстане подтверждено 5279 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 32 человека, выздоровели 2223 человека.
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