ВОЗ оценила борьбу с коронавирусом в Казахстане

13 мая 2020, 09:33 |  Общество

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге высоко оценил усилия Казахстана в борьбе с коронавирусом, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Турар Казангапов©

В своем Twitter Клюге указал нашу страну в качестве примера активных усилий по стабилизации COVID-19. Он перечислил меры по борьбе с вирусом, которые оценил в Казахстане:

  •  Усиленное наблюдение.
  • Обширное тестирование, в том числе медицинских работников.
  • Цифровой сбор данных.
  • Своевременная профилактика и усиленное отслеживание контактов.
  • Правильное лечение пациентов.
  • Исследование.

По последним данным, в Казахстане подтверждено 5279 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 32 человека, выздоровели 2223 человека.