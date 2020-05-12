Некоторым чиновникам предложили повысить зарплаты

Экономист, внештатный советник Президента Олжас Худайбергенов считает, что административным государственным служащим необходимо повысить заработную плату, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Говоря об оплате труда госслужащих, экономист отметил две стороны проблемы.

"Первая сторона - это то, что число чиновников превышает необходимые показатели. Скажем, что в 2011 году численность госслужащих была 65 тысяч человек, сейчас где-то 98 тысяч. За девять лет она выросла примерно на 50 процентов. Частично рост объясняется тем, что часть силовых госслужащих - таможенников и так далее - были переведены в категорию гражданских служащих. Есть часть за счет обычного прироста. В этом контексте имеет смысл сократить число госслужащих за счет устранения лишних должностей.

Вторая сторона проблемы - это оплата труда. Всегда есть вопрос о том, что первично - честность госслужащего или его зарплата. Если сейчас сказать: "Давайте поднимем госслужащим зарплату", то большинство населения отреагирует негативно: "Им поднимут зарплату, а они все равно не будут честными, это будет лишь дополнительный расход, а ситуация не поменяется". С другой стороны, если этого не сделать, то мы сами будем подталкивать этих госслужащих (к нечестным действиям. - Прим.)", - сказал Худайбергенов на брифинге в Антикоррупционной службе.

"Президент говорил про обновление госаппарата. Может быть, имеет смысл в рамках этого обновления поменять систему оплаты труда и максимально обновить госаппарат за счет того, что есть на среднем и более низких уровнях компетентные кадры, максимально их продвинуть", - добавил он.

Эксперт отметил, что оплата труда в регионах на очень низком уровне.

"Даже в столице в обычных госорганах зарплаты - 100-150 тысяч, это маленькая зарплата. Доля тех, кто получает зарплату в 200, 300, 500 тысяч, на самом деле очень мала. Не знаю, наберется там 5 процентов или нет", - сказал Худайбергенов.

Внештатный советник Президента считает, то этот перекос нужно устранять, административные госслужащие должны зарабатывать как минимум в два раза больше.

"Политические госслужащие, естественно, должны получать, я считаю, в пять раз больше. Но при этом в обмен на это повышение должно быть резкое ужесточение: борьба с коррупцией, в том числе проверки их активов здесь, за рубежом. Население готово, мы будем платить, но если будет реальный эффект в том, что число честных госслужащих будет расти.

У нас есть кейсы о том, что человек вроде бы коррупционер, его осудили, убрали, а потом раз - он появился на другой должности. Это должно уйти. Либо есть случаи, когда кажется, что человек остается безнаказанным. Вроде бы все понимают, что он коррупционер, но он продолжает сидеть на должности. Пока такие действия будут сохраняться, естественно, у населения не будет понимания. Как только ситуация начнет меняться, там будет очень много позитива", - заключил Худайбрегенов.