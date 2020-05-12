Форум
Читательский рейтинг
Коронавирус в Казахстане: 5279 случаев (+72 за сутки),
2108 выздоровевших (+34 за сутки), 32 умерли (+0 за сутки)
Коронавирус в Костанайской области:
Коронавирус в Костанайской области:
68 случаев (+2 за сутки), 30 выздоровевших (+0 за сутки), 1 умер (+0 за сутки)
Перекресток на улице Чкалова закрыли для движения транспорта в Костанае
12 мая 2020, 16:47 | ЖКХ
Перекресток с улицей Маяковского закрыли в связи с началом строительно-монтажных работ в рамках реконструкции ул. Чкалова. Реконструкция предполагает ремонт от ул. Маяковского до ул. Гашека. Об этом сегодня, 12 мая, сообщили в пресс-службе акима города.
Фото Ксении РЕБИК
По данным отдела ЖКХ, ремонтные работы продлятся с 12-го по 22 мая. В связи с чем отдел приносит свои извинения за причиненные временные неудобства.
Последние новости
12.05.20 17:21 Некоторым чиновникам предложили повысить зарплаты
12.05.20 16:50 "Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили власти на встрече с торговцами непродовольственных рынков Костаная
12.05.20 13:54 От личного опыта к коллективному
12.05.20 13:04 Танат КАРПЫКОВ: Никогда больше
12.05.20 10:17 "Говорят - не положено!" - Труженица тыла не дождалась поздравления с Днем Победы от филиала КТЖ в Костанае
12.05.20 09:02 Четыре новых случая КВИ зарегистрировали в Житикаре
11.05.20 19:50 График движения дачных автобусов изменили в Костанае
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
"Нужные деньги"
Вопрос недели
Сейчас на сайте
Гостей: 61
Пользователей: 2
Всего: 63
Вы гость здесь
Пользователей: 2
Всего: 63
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020