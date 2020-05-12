Перекресток на улице Чкалова закрыли для движения транспорта в Костанае

Перекресток с улицей Маяковского закрыли в связи с началом строительно-монтажных работ в рамках реконструкции ул. Чкалова. Реконструкция предполагает ремонт от ул. Маяковского до ул. Гашека. Об этом сегодня, 12 мая, сообщили в пресс-службе акима города.

Фото Ксении РЕБИК

По данным отдела ЖКХ, ремонтные работы продлятся с 12-го по 22 мая. В связи с чем отдел приносит свои извинения за причиненные временные неудобства.