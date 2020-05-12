О свадьбах после режима ЧП высказалась главный санврач Казахстана

Главный санврач Казахстана высказалась о проведении семейных торжеств после завершения режима ЧП в стране, передает Tengrinews.kz. На специальной онлайн-конференции Айжан Есмагамбетова ответила на вопросы журналистов.

Согласно постановлению главного санврача запрещается проведение семейных и памятных мероприятий. Журналисты поинтересовались, запрещается ли казахстанцам проводить свадьбы, кудалыки и прочие торжества во дворе своего дома с минимальным количеством людей.

"Сегодня эпидемиологическая ситуация в стране не позволяет нам проводить массовые мероприятия, связанные со сбором большого количества людей в одном месте. Независимо от того, закрытое это помещение или на открытом воздухе. Потому что коронавирусная инфекция все-таки у нас есть, мы не достигли нулевых уровней заболеваемости. Она высококонтагиозная и высокозаразная", - ответила Есмагамбетова.

"Понятно, что это жизнь и все хотят отметить памятные для себя мероприятия. Но нужно подумать, что сегодня мы все-таки должны не заразиться сами и не заразить других. Поэтому я прошу всех отнестись к этому с пониманием и соблюдать те меры профилактики, которые мы рекомендуем. И мы ни в коем случае не должны допустить отката назад от того уровня заболеваемости, которого мы сегодня достигли, от той стабилизации", - добавила главный санврач страны.

"Опыт стран показывает, что Китай или Южная Корея думали, что победили коронавирусную инфекцию, но, к сожалению, сегодня у них по-прежнему продолжается регистрация случаев заболевания коронавирусом. А это говорит о том, что к смягчению карантинных мер, к проведению массовых мероприятий нужно относиться более осторожно", - подытожила Айжан Есмагамбетова.