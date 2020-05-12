"Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили власти на встрече с торговцами непродовольственных рынков Костаная

Встреча торговцев рынков Костаная с чиновниками прошла сегодня, 12 мая, на парковке перед Нижней оптовкой. Власть представляли заместители акима Костаная Андрей ФИНК и Рустем КАРКЕНОВ, а также главный санитарный врач области Владимир НЕЧИТАЙЛО.

Собралось около 50 человек, встреча длилась час. Разговор прошёл на повышенных тонах. Предприниматели требовали открыть все рынки для посетителей, власти настаивали на обратном.

Примерно за полчаса до начала встречи на подходах к парковке дежурили наряды полиции. По мере увеличения количества собравшихся росло и число стражей порядка. Позже они полностью закрыли проезд, выставив патруль на пересечении улиц Победы-Абая, Победы-Алтынсарина и Касымханова-Амангельды. К месту событий не пропускали не только прохожих, но и опоздавших на собрание торговцев.

- Я два дня назад была возле магазинов, которым разрешено сейчас работать, - пыталась обьяснить патрулю предприниматель Дина УСТИНОВА. - Там давка, там много народу! На Складской тоже очереди! Я хочу об этом рассказать властям.

Когда подошли корреспонденты "НГ", Устинову всё же пропустили. Правда, к тому времени переговоры зашли практически в тупик.

- Я работаю с семенами. Весь год жду сезон, когда ко мне придут дачники, - отстаивала свою позицию предприниматель Раиса ДИДУХ. - Магазин с семенами есть по ул. Алтынсарина, там постоянно выстраивается очередь из 40 человек. Да, внутрь запускают группами по 5 человек, но ведь на улице остаётся толпа! Кто там сохраняет дистанцию?

Предприниматели объясняли, что у них заканчиваются деньги и скоро совсем нечем будет обеспечить семью. Кроме того, не все торговцы рынков, потерявшие работу, смогли получить выплату 42 500 тенге. Но и те, кто получил, уже успели потратить эти деньги. С отменой режима ЧП рассчитывать на новые выплаты не приходится. Да и 42 500 тенге недостаточно, чтобы прокормить большую семью.

- У нас до сих пор лежит весенний товар, этот сезон мы, можно сказать, просрали, - возмущалась Ирина СУГАК, торгующая текстилем. - Уже летний сезон начинается, мы и его пропустим, сидя дома. Почему? У нас свежий воздух! В бутик больше двух человек не поместится. Мы готовы работать с учётом всех санитарных норм.

Владимир Нечитайло ответил - согласно постановлению главного санитарного врача РК, послабления могут быть введены, если в регионе зафиксирован рост случаев заболевания Не более 7% в течение 7 дней от общего количества заболевших. За праздничные дни зарегистрировано 11 случаев, поэтому у нас ограничения пока не снимали.

- Есть заражённые в Денисовке, Фёдоровке, Житикаре... - перечислял Нечитайло.

- А мы Костанай! - прервали его торговцы.

- А вы хотите, чтобы у нас тоже было как в Житикаре? - парировал главный санврач.

Собравшиеся также были недовольны тем, что торговцы на Складской уже возобновили работу, а для остальных рынков запрет остается в силе.

- По постановлению главного санврача ограничена работа рынков, площадь которых больше 2 000 кв. м, - ответил Андрей Финк. - Фактически торговцы Складской являются самостоятельными юридическими лицами. В соответствии с этим у нас нет юридических оснаваний закрыть Складскую. Торговцы с Нижней оптовки работают на рынке, который пренадлежит одному хозяину. Грубо говоря, вы работаете под одним забором. Это один объект, вы арендуете бутики у СПК "Тобол", ваш арендодатель не попадает в список разрешённых видов деятельности. Мы по закону не можем вас открыть.

Предпринимательница, которая представилась нам Гульнарой Гуржановной, потребовала отставки Владимира Нечитайло. И заявила, что после отмены режима ЧП ограничения в рамках карантина стали незаконными. Эти слова толпа поддержала аплодисментами.

- В статье 21 закона о ЧП записано, что по отмене режима отменяются и сопутствующие нормативно-правовые акты, - сообщил Нечитайло. - Постановление главного санитарного врача издаётся на основании Кодекса "О здоровье населения". Таким образом, отмена режима ЧП не отмечает моё постановление о карантине.

В итоге власти попросили торговцев подождать до 18 мая. На пятницу, 15 мая, запланировано заседание регионального оперативного штаба Костанайской области. Если ситуация с заболеваниями не ухудшится, рынки могут открыть. А предприниматели пообещали выйти на акцию протеста к облакимату, если 18 мая рынки не откроют.

Фото Ксении РЕБИК