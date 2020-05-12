От личного опыта к коллективному

Человеческий опыт

Личный опыт - штука хорошая, но относительная. Опыт помогает принять решение в жизненных ситуациях, человек действует исходя из своего опыта или же обращается к мудрецу.

А что если это не судьбоносный момент, а простой потребительский вопрос и что если обратиться к опыту не одного человека, а к коллективному? Коллективный или точнее народный опыт это уже не теоретические знания, это реальная практика!

Где его найти?

Интернет-сервисы по обобщению коллективного или народного опыта доступны всем. Рассмотрим на примере русскоязычного интернет-сервиса «Народный рейтинг».

Народный рейтинг

Сервис предлагает своим посетителям как «выгрузить» свой опыт повседневной жизни, так и определиться с выбором компании, организации по интересующему запросу.

Сотовая связь, банк, больница или государственная служба, посетитель может сделать свой выбор в пользу компании, которой уже доверяют многие или избежать ошибок, которые были сделаны другими. Платформа служит не только потребителю, но и организации, бизнесу. Ваши отзывы и оценки, позволяют компании получить объективный feedback и оперативно реагировать .

Прочтите отзывы о компании, обратите внимание на её рейтинг, сравните с рейтингом конкурента, найдите её на карте в своем городе.

Ваш личный опыт и оценка

Заправили автомобиль некачественным топливом? Напишите об этом отзыв и тогда другие автолюбители будут объезжать эту заправку. Понравился ресторан? Дайте оценку и оставьте отзыв, посетители будут знать куда пригласить девушку на свидание.

Не дают место в садике без взятки? Качественно и без боли запломбировали зуб?

Рейтинг компании

Сервис «Народный рейтинг» работает по принципу сбора оценок и отзывов, их усреднению. Чем больше оценок и отзывов, жалоб или благодарностей, тем объективнее рейтинг и заслуживает большего доверия.

А если компания улучшила свой сервис, качество услуг или наоборот? Это тоже учитывается, рейтинг составляется, принимая во внимание только последний отрезок времени (365 дней) и если компания имеет минимум 3 отзыва.

Делитесь и пользуйтесь коллективным опытом www.valrating.com

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