"Говорят - не положено!" - Труженица тыла не дождалась поздравления с Днем Победы от филиала КТЖ в Костанае

95-летняя жительница Костаная Матрена РЕШЕТНИКОВА 30 лет проработала на железной дороге, в военные годы строила ветку Иркутск - станция Отпор.

- Нас в 1942 году забрали в трудовую армию, мне тогда было 17 лет, - рассказала "НГ" Матрена Филипповна. - Работали без выходных и перерывов. Было трудно. Я ведь круглая сирота, с 4 лет, после смерти родителей, осталась совсем одна в этом мире. Мне некому было помочь, ходила в легкой одежонке, в изношенной обуви. И трудилась, и трудилась. В 1945 году всех перебросили на восстановление разрушенной страны: строить железную дорогу, мосты, переправы. Были жестокие нормы, планы. Кто не справлялся – угрожали расстрелом. Кормили брюквой, турнепсом, репой и пшеном. Много кто не пережил таких жестоких и жестких условий. Экскаваторов не было, механизации труда не было, все делали вручную.

Матрена Филипповна позвонила в редакцию "НГ" с простым вопросом: почему она стала никому не нужна – ни своему предприятию, которому отдала здоровье, ни стране, которая, кроме пенсии, ничем и никак ей не помогает.

- Я каждый год в преддверии Дня Победы звоню в бухгалтерию и в администрацию костанайского филиала КТЖ, - рассказала она. - Спрашиваю - не придут ли ко мне их сотрудники с поздравлениями? Но каждый год слышу отказ. Говорят - не положено!

Таким одиноким людям даже не так важны подарки и материальная помощь – им не хватает чувства нужности и внимания.

Редакция "НГ" решила помочь Матрене Решетниковой. Наш гражданский журналист привез ей небольшой продуктовый набор и конверт с деньгами. Но бабушка больше радовалась самому процессу общения и звала на чашку чая.

Как позже пояснили "НГ" в филиале АО "КТЖ - Грузовые перевозки" - "Костанайское отделение ГП", сотрудники костанайского регионального совета ветеранов-железнодорожников поздравили всех ветеранов войны, труженников тыла и лиц, приравненных к ним. Как сообщил директор костанайского отделения грузоперевозок Вячеслав МИРОНОВ, более 120 тружеников тыла в течение двух недель накануне 9 Мая получили от совета ветеранов поздравительные листы и по коробке конфет. В том числе поздравили и Матрену Решетникову. А ветеранам войны привезли продуктовую корзину, по 40 кг продуктов и бытовую технику.

Справка

Трудовая армия - временные трудовые коллективы были созданы в годы Великой Отечественной войны в виде рабочих батальонов, включённых в систему НКВД CCCР, а затем МВД СССР. Отдельные трудовые коллективы продолжали существовать и в послевоенное время.