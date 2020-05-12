У двух вахтовиков из Тенгиза выявили COVID-19 в Костанайской области

Коронавирус обнаружен у двух мужчин 1957 и 1974 года рождения, работающих вахтовым методом в Атырауской области на месторождении Тенгиз. Мужчины находились на домашнем карантине по месту жительства. Об этом сегодня, 12 мая, сообщили в информационном штабе акимата Костанайской области.

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- В настоящее время больные госпитализированы в инфекционное отделение Денисовской районной больницы. Получают необходимое лечение согласно утвержденного протокола, - сообщили в штабе. - Выявляются и изолируются контактные лица. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

По данным на 09.40 12 мая в регионе зарегистрировано 68 человек с КВИ, 30 человек выздоровело, 1 скончался.